Frist for helsearbeidere i USA til å være vaksinert

Sentrale myndigheter i Washington forsikrer at kravet blir innført forsiktig. Føderal støtte kan i teorien kuttes straks, men institusjoner der minst 80 prosent er vaksinert og det foreligger en forbedringsplan, vil få utsettelse.

– Men hvis det var innført tidligere, ville vi ikke ha måttet gå gjennom denne siste bølgen, og mange mennesker ville ha vært i live i dag, sier Rosselli som er president i fagforbundet for helsearbeidere.

– Bedre sent enn aldri, sier Sal Rosselli om det føderale vaksinekravet.

På sykehuset Wilson Medical Center i Nebraska slutter for eksempel tre av 180 ansatte, mens noen få til søker om dispensasjon, ifølge talskvinne Janice Reese.

– Det har absolutt vært folk som slutter på grunn av vaksinekravet. Men jeg tror tallet er ganske lavt, sier Catherine Barbieri i en organisasjon for helsetilbydere i Philadelphia.

Kravet innføres på et tidspunkt da mange sykehus er overbelastet på grunn av den kraftige smittebølgen som skyldes omikronvarianten, som USA for tiden er inne i. Rekordmange smittede legges inn, samtidig som mange helsearbeidere sykmeldes.

Kravet om vaksinering dekker et stort spenn i USAs helsetilbud. Leger, sykepleiere, teknikere, hjelpepleiere og selv frivillig hjelp ved sykehus, sykehjem, hjemmetjenesten og andre tilbydere må ta vaksinen.

Kravet innføres fra torsdag i de delstatene som ikke har gått til sak mot kravet, stort sett demokratiskstyrte delstater, blant dem noen av USAs største som California, New York, Florida og Pennsylvania.

Mens mange er glad for kravet, frykter andre at det vil forverre mangelen på helsepersonell om en del helsearbeidere heller slutter enn tar vaksinen.

