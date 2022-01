Emil (20) sendes til Baltikum for Nato: – Mamma er litt nervøs

– Mamma er litt nervøs på grunn av Russland og Ukraina. Hun følger ekstra godt med på det nå. Men jeg har prøvd å roe henne ned og sagt at det kommer nok til å gå helt fint med oss, sier Emil Gustafson (20) til NTB like før take off fra den militære flystasjonen på Gardermoen onsdag ettermiddag.

Sammen med 150 andre skal han være i beredskap i Litauen de neste seks månedene, ikke langt fra grensen til Hviterussland. Den spente situasjonen i regionen har ikke gått upåaktet hen.

Jeg har prøvd å roe henne ned og sagt at det kommer nok til å gå helt fint med oss — Emil Gustafson, soldat

– Det er jo akkurat i en slik situasjon at vi trenger oppdraget. Det viser ekstra godt hvor viktig det er. Det er motiverende i seg selv, man føler at man gjør en viktig jobb, sier Gustafson.

FØRSTE FLY: Onsdag tok det første flyet med den nye norske kontingenten til Litauen av fra den militære flyplassen på Gardermoen. Norge har til enhver tid rundt 150 soldater i landet, som er en del av Natos bidrag i området. (Torstein Bøe/NTB)

Norges hovedbidrag

Tidligere i uken økte flere Nato-land sine militære bidrag i regionen på grunn av spenningen mellom Russland og Ukraina. Foreløpig har Norge ikke gjort det samme, og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har vist til nettopp det norske bidraget i Litauen i stedet.

Norge har allerede vært til stede i landet i seks år for å bidra til avskrekking, men Nato-oppdraget har nå fått økt relevans.

– Litauen opplever en enda mer alvorlig situasjon enn det vi gjør her hjemme, så det er jo en grunn til at de ønsker å ha Nato-styrker i landet. Nettopp for å forhindre at situasjonen tilspisser seg ytterligere. Det vil først og fremst gjøre situasjonen til befolkningen i Litauen tryggere, sier sjef Pål Berglund for Brigade nord.

Han er på plass på flyplassen for å sende soldatene av gårde. Mange av de som reiser ut denne gangen, er svært unge og har nettopp gjennomført førstegangstjeneste.

– Jeg forstår at de der hjemme er bekymret. De bryr seg om sine. Vi beroliger dem med den informasjonen vi har, om at trusselbildet for styrken ikke har endret seg vesentlig. Det viktige for oss er å vite at de er godt forberedt. Jeg er veldig trygg på de som reiser ut, sier han.

[ SOS-barnebyer stenger kontor i Ukraina: – Dette er veldig smertefullt ]

Hæren fra til Litauen TRYGGERE: Sjef for Brigade Nord, Pål Eirik Berglund, sier at Nato-styrkene bidrar til å gjøre situasjonen tryggere for befolkningen i Litauen. (Torstein Bøe/NTB)

– Spent situasjon

De norske soldatene er del av en tyskledet bataljon som også består av nederlendere. De avløser et annet norsk kompani og blir selv avløst i august.

– Vi merker veldig tydelig at det er en spent situasjon. Vi følger jo med. Men det blir også tydelig hvor viktig det er at vi er der. Bare det å være der, har en beroligende effekt, sier Endre Saurstrø, styrkesjef for soldatene som nå reiser ned til Litauen.

Hverdagen i den litauiske leiren består av trening og øvelser, samt å være i beredskap. Skulle det mot formodning bli krig i Litauen, inngår de i planene for å forsvare landet.

– Vi har snakket om situasjonen mellom Russland og Ukraina, og vi har snakket om hensikten med oppdraget og grunnen til at vi sendes ut. Og vi har oppfordret folk til å følge med på situasjonen selv. Men oppdraget vårt er det samme uansett, sier han.

For 20 år gamle Emil Gustafson blir det en helt ny opplevelse.

– Jeg synes det virker spennende. Og slik jeg har forstått det, så er det ikke noen fare for oss.

[ Norske diplomat-veteranar trur ikkje på storkrig ]