Bedre pandemiluft kan ha avverget over 800 dødsfall i Europa

En studie fra London School of Hygiene and Tropical Medicine har sett på luftkvaliteten i 47 europeiske byer mellom februar og juli 2020, perioden der den første koronanedstengingen fant sted. Elever ble sendt hjem fra skolen, arbeidstakere ble utestengt fra kontoret og folk fikk beskjed om å holde seg hjemme i størst mulig grad.

Dermed forsvant også en rekke biler fra veiene. Trafikk er den største årsaken til at stoffer som nitrogendioksid sprer seg i lufta i byer. Fra før har flere studier vist at luftkvaliteten bedret seg i løpet av perioden, men den nye studien viser at den renere luften kan ha bidratt til å avverge mer enn 800 dødsfall.

I 2019 førte nitrogendioksid til 40.000 for tidlige dødsfall i EU-landene. Særlig i spanske, franske og italienske byer falt konsentrasjonen av stoffet kraftig året etter – med mellom 50 og 60 prosent. Til sammenligning forandret ikke luftkvaliteten seg merkbart i Stockholm, fordi Sverige hadde mye mildere koronarestriksjoner enn de fleste andre europeiske land.