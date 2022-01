Ukraina og Russland enige om å forlenge våpenhvilen i Øst-Ukraina

Den franske presidentens kontor la ut en uttalelse etter samtalene hvor det sto at partene har en ubetinget respekt for våpenhvilen.

Også Frankrike og Tyskland har vært involvert i samtalene, der målet er å avspenne situasjonen etter at Russland sendte titusener av soldater til Ukrainas grense.

Onsdag møttes representanter for Russlands og Ukrainas regjeringer i Paris, det første slike møtet siden spenningsnivået i regionen begynte å øke i november.

De neste samtalene skal være om to uker, sier utsendingen fra Russland, Dmitrij Kozak, ifølge AFP etter onsdagens møter i Paris. De samtalene vil finne sted i Berlin.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!