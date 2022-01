Angriperen Malik Faisal Akram var selv fra samme område i England, og holdt fire personer som gissel i synagogen i Colleyville utenfor Dallas.

Onsdag sier britisk antiterrorpoliti at to menn ble pågrepet i Manchester. To andre som ble pågrepet 20. januar, er siden løslatt.

Akram skal ha krevd at en pakistansk kvinne ved navn Aafia Siddqui løslates fra amerikansk fengsel. Hun har vært mistenkt for koblinger til al-Qaida og sitter fengslet for å ha angrepet amerikanske soldater i en leir i Afghanistan, der hun satt fanget.

[ Biden sier gisselaksjon i synagoge i Texas var terrorhandling ]