Russlands gass-spill: – Akselererer behovet for et grønt skifte

Strøm- og gassprisene i Europa er skyhøye. Klimaminister Espen Barth Eide (Ap) mener Russland bevisst holder tilbake gass fra markedet, og dermed bidrar sterkt til energikrisen, skriver Klassekampen mandag.

– Jeg vil presisere at Russland ikke har brutt noen kontrakter. Men i andre år har de levert en god del mer gass enn avtalt, rett og slett fordi man gjerne selger mer når en vare er etterspurt. Når de ikke gjør det, mener jeg det ligger storpolitikk i det, sier Barth Eide til Vårt Land.

Han mener Russland har en interesse av å skape politisk uro i europeiske land ved å holde prisene høye, blant annet for å presse gjennom tysk godkjenning av den ferdigstilte gassledningen Nord Stream 2.

Det er han ikke alene om å mene. Under en digital pressekonferanse tidligere i januar uttalte Fatih Birol, sjef for Det internasjonale energibyrået (IEA), at Russland kunne ha sendt opptil en tredel mer gass til Europa gjennom eksisterende rørledninger.

Birol gikk langt i å gi Russland skylden for energikrisen i Europa, skriver NTB. Nato-sjef Jens Stoltenberg fulgte opp med å beskylde Russland for «kynisk manipulasjon av energimarkedene».

Må bli uavhengige

Russland og energikrisen var viktige temaer da Barth Eide deltok på et uoffisielt ministermøte med EUs klima- og energiministre i Frankrike i helgen.

EU står midt i et intensivt løp for å få på plass nye lover og reguleringer som skal få ned klimagassutslippene, og nå målet om netto 55 prosent kutt i EU innen 2030. Mange av disse reguleringene vil gjelde i Norge, og legge sterke føringer for norsk klimapolitikk.

På helgens møte ble det ikke fattet politiske vedtak, men flere store problemstillinger og temaer ble drøftet. Blant annet snakket Barth Eide med flere om hvordan Russlands mulige gass-spill kan påvirke EUs klimapolitikk.

– Tonen var at dette akselererer behovet for et grønt skifte. Det minner oss om betydningen av å gjøre EU mindre avhengig av fossil energi. Om man ikke vil gjøre seg mer avhengig av Russland, er svaret mer fornybar energi og energieffektivisering, sier klimaministeren.

Han påpeker at mer energieffektive bygninger og fornybar energi på lang sikt kan få ned strømprisene.

– Det er byggekostnader og arealkostnader, men når sol- og vindanlegg først er bygget, koster ikke sol og vind penger – i motsetning til gass, kull og atomkraft. Derfor tror jeg fornybar blir mer utbredt og stabilt på lang sikt.

«Politisk selvmord»

Flere Barth Eide snakket med på ministermøtet frykter imidlertid at høye gass- og strømpriser skaper økt motstand blant folk mot endringene det grønne skiftet fører med seg.

EUs klimaplaner er ikke fri for konflikter, påpeker seniorforsker Fay Farstad ved Cicero Senter for klimaforskning, som forsker på EU-politikk.

– Ett av de mest kontroversielle forslagene handler om et nytt kvotesystem for veitrafikk og bygg. Det kan føre til økte priser på drivstoff og oppvarming for folk flest. Strømprisene har gjort dette enda vanskeligere. Forslaget blir av flere land kalt et politisk selvmord, sier Farstad til Vårt Land.

KLIMAPOLITIKK: Seniorforsker Fay Farstad er samfunnsforsker spesialisert i komparativ klimapolitikk, politiske partier og EU-politikk. (Cicero)

Gule vester-bevegelsen i Frankrike er et eksempel på motstand mot høyere drivstoffpriser og høyere levekostnader, der både regjerende politikere og medier møtte sterk mistillit og mistro.

Nå vil EU unngå å få folk mot seg og det grønne skiftet på samme måte.

– Slagordet er leave no one behind. EU-kommisjonen har blant annet opprettet et sosialt klimafond hvor inntektene fra kvotesystemet skal lette byrdene for utsatte grupper. Men store deler av EUs klimalovpakke er kontroversiell, særlig blant østeuropeiske land. Vi vet ikke hvordan dette blir til slutt, sier Farstad.

Søker rettferdighet

På ministermøtet i Frankrike deltok Espen Barth Eide på en sesjon om rettferdig grønn omstilling. Han mener det er avgjørende å få folk med seg i klimapolitikken istedenfor mot seg.

– Kostnadene må bli fordelt, og oppsidene må bli fordelt. Det minst sosiale jeg kan tenke meg, er hvis de som sitter nederst ved bordet får den største kostnaden, mens resten av befolkningen nyter godene, sier Ap-statsråden.

– For eksempel hvis lavinntektsfamilier på bygda får dyrere drivstoff, mens middelklassen i byen kjører Tesla.

Klimaministeren erkjenner at drivstoff kommer til å bli dyrere i Norge og Europa.

– Men det sosiale må være å gjøre el-transport og kollektivløsninger rimeligere og mer tilgjengelig. Svaret kan ikke være å fortsette å forurense. Utslippene må ned.

For det mest urettferdige politikerne kan gjøre, er å ikke få til omstilling i det hele tatt, mener Barth Eide.

– Da dumper vi hele problemet på neste generasjon.

