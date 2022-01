Returstoppen til Gaza er opphevet

På grunn av den spente situasjonen mellom Israel og Hamas, suspenderte Utlendingsnemnda (Une) alle tvangsreturer til Gaza 24. juni i fjor.

Nå mener Une at den generelle sikkerhetssituasjonen og den humanitære situasjonen er tilstrekkelig avklart. Det betyr at alle som har endelig vedtak om retur til Gaza, plikter å forlate Norge, og at politiet kan gjenoppta tvangsreturer til Gaza.

– Sikkerhetssituasjonen beskrives fremdeles som skjør, og det er en fare for at nye krigshandlinger kan bryte ut i fremtiden. Une mener imidlertid at vi nå har tilstrekkelig informasjon om sikkerhetssituasjonen og den humanitære situasjonen i Gaza til å begynne å behandle sakene, heter det i en pressemelding fra Utlendingsnemnda.

Une understreker at de følger nøye med på situasjonen i Gaza, og sier de vil gjøre konkrete vurderinger i hver enkelt sak i lys av den nåværende sikkerhetssituasjonen og den humanitære situasjonen.

Ifølge UNEs oversikt fra i fjor sommer ble om lag 70 saker omfattet av returstansen, som bare skulle gjelde i seks måneder.

