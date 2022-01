Slik har det gått med Arbeiderpartiets løfter

NTB har gått gjennom alle de 40 punktene i Arbeiderpartiets 100-dagersplan og vurdert hvorvidt de er gjennomført eller ikke.

I valgkampen lovet Arbeiderpartiet å legge fram forslag om alle disse sakene innen det hadde gått 100 dager i regjering, altså lørdag 22. januar.

Oversikten viser at:

* 7 punkter er ikke innfridd

* 13 er delvis innfridd

* 20 er innfridd

Fornøyd

Da NTB snakket med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) om 100-dagersplanen tidligere i uken, sa han seg fornøyd med egen måloppnåelse – selv om de ikke er helt i mål.

– 100-dagersplanen var jo ment å vise velgerne at «dette går vi i gang med hvis vi får regjeringsmakt». Og det har vi gjort. Til tross for at vi hadde Kongsberg-krisen den dagen vi overtok, fikk strømkrisen og fikk pandemi, sier statsministeren til NTB.

Blant punktene som ikke er innfridd etter 100 dager, er det å avslutte privatiseringen av renholdet i Forsvaret, sette ned en energikommisjon og en lederlønnskommisjon, stanse frislippet i taxinæringen og oppheve innskrenkningene i abortloven.

Det sistnevnte punktet fikk Arbeiderpartiet ikke med seg Senterpartiet på i regjeringsforhandlingene, men Støre påpeker at de fleste punktene er inne i Hurdalsplattformen, og at begge regjeringspartiene har jobbet sammen for å få dem på plass.

Angrer ikke

13 av de 40 løftene i 100-dagersplanen er bare delvis innfridd, ifølge NTBs oversikt.

Arbeiderpartiet lovet blant annet å doble fagforeningsfradraget til 7.700 kroner. I årets statsbudsjett innføres halvparten av økningen, mens regjeringen lover å gjøre mer senere.

– Det blir ikke doblet, det blir halvveis økt, og resten kommer neste år. Og det tror jeg fagbevegelsen er fornøyd med. Det skjer noe i kontrast til åtte år hvor alt har gått ned, sier Støre.

Han angrer absolutt ikke på at velgerne fikk servert en 100-dagersplan, selv om regjeringen ikke klarer full måloppnåelse på alle punktene.

– Det var veldig lurt, og jeg er veldig fornøyd med at vi gjorde det! Jeg tror alle forstår at det å nå hundre prosent, ferdig snakket, i et sånt stort prosjekt, det kan du ikke forvente. Vi skal bli enige med andre partier, men vi er i gang med så å si alt, sier Støre.

