Medier: Store Nato-land ber Stoltenberg fortsette som leder

Nupi-forsker Karsten Friis påpeker overfor avisa at Stoltenberg har en nøkkelrolle i håndteringen av Ukraina-konflikten og forholdet til Russland.

Også Dagens Næringsliv har meldt at store Nato-land har forsøkt å få Stoltenberg til å fortsette. Siden i fjor sommer er det kommet oppfordringer både fra USA, Tyskland, Storbritannia og Canada, skrev en av avisas kommentatorer for en uke siden – uten å oppgi kilden til opplysningene.

Avisa skal ha fått opplysningene bekreftet på sentralt hold i alliansen. USA og Tyskland er angivelig blant landene som har bedt nordmannen stille seg til disposisjon for en ny periode.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!