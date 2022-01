Buddhistmunken og fredsaktivisten Thich Nhat Hanh død

Fordi han mente at krig var grunnleggende galt, ville han ikke ta parti i krigen, og ble derfor forfulgt av myndighetene både i Nord- og Sør-Vietnam. King nominerte ham i 1967 til Nobels fredspris.

I USA på 60-tallet oppfordret han Martin Luther King til å gå ut mot Vietnamkrigen og samarbeidet med ham om krigsmotstanden. Det førte til at han etter hvert ble nektet å komme hjem.

Mens han levde i eksil, opprettet han zenbuddhistiske retreats over hele verden og skrev et hundretall bøker om mindfulness og meditasjon. I Østen ønsket han å gjøre buddhisme mer sosialt og fredspolitisk engasjert.

Han returnerte til Vietnam i 2018 og døde i tempelet Tu Hieu i Hue, opplyser hans organisasjon Plum Village Community of Engaged Buddhism, som han stiftet i Sør-Frankrike.

Nhat Hanh, som regnes for å være den mest innflytelsesrike buddhistmunken i verden etter Dalai Lama, tilbrakte 40 år i eksil, mesteparten av tiden i Frankrike, etter å ha blitt kastet ut av hjemlandet på grunn av sin motstand mot Vietnamkrigen.

