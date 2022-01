SV og regjeringspartiene enige om krisepakke for strøm og koronatiltak

– Jeg er svært glad for at vi nå er enige om en kraftfull pakke som sikrer trygghet for jobbene til folk og som setter helsevesenet i stand til å håndtere koronakrisen. Både pandemien og strømkrisen rammer dem som har det vanskeligst fra før. Derfor er det viktig at fellesskapet stiller opp med et trygt og rettferdig sikkerhetsnett, sier finanskomiteens leder Eigil Knutsen fra Arbeiderpartiet i en pressemelding.

Partiene har forhandlet om den såkalte samleproposisjonen fra regjeringen, som dekker både strømhjelp og tiltak for å bøte på de økonomiske konsekvensene av smitteverntiltakene som ble innført før jul.

---

Fakta om ny strømstøtte og koronakompensasjon

Utvidet lønnsstøtte i februar: 300 millioner

Styrke lavterskel psykisk helse i kommunene: 100 millioner

Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre: 20 millioner

Kompensasjon billettinntekter kollektiv: 880 millioner

Forebyggende tiltak psykisk helse studenter: 20 millioner

Tiltak mot vold og overgrep: 5 millioner

Ekstraordinær støtte til barne- og ungdomsorganisasjoner: 4 millioner

Øke strømkompensasjonen i bostøtten til 2.500 kr: 256 millioner

Strømstøtte studenter, 100 prosent stipend: 282 millioner

---