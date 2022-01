Shariapolitiet fortviler: Får ikke slå – og nå kan kvinner både røyke og kjøre bil

De var «tilsynet for høy moral» i det strengt wahabistiske kongedømmet. Både kvinner og menn ble jaget ut av kjøpesentra for å be. Forelskede par fikk føle mutawaens vrede hvis de våget å vise sine følelser for hverandre offentlig. Den religiøse politistyrken trålet strender, parker og bygater i jakt på oppførsel eller utseende som brøt med myndighetenes tolking av sharialovene.

Fratatt muligheten for å slå

Shariapolitiet ødela musikkinstrumenter, gjennomførte razziaer i skjønnhetssalonger, pisket folk og lagde bokbål av upassende litteratur. Helt til den saudiske regjeringen overraskende vingeklippet moralens voktere i april 2016. I en kongelig resolusjon ble det religiøse politiet fratatt de fleste privilegier. De fikk ikke lenger ID-sjekke, forfølge, avhøre, eller pågripe mistenkte. Mutawa-tjenestemenn er nå pålagt å melde lovbrudd til det ordinære politiet.

Alt jeg skulle slå ned på tidligere, er nå blitt tillatt. Derfor sluttet jeg. — Tidligere sharia-politimann

– Alt er tillatt

Samtidig har regimet innført en rekke lettelser, spesielt for kvinner. De kan nå kjøre bil, delta på konserter eller sportsarrangement sammen med menn, og skaffe seg pass uten tillatelse fra en mannlig verge.

MODERAT RETNING: Det strenge islamske regimet i Saudi-Arabia går i mer moderat retning, men er fortsatt svært mannsdominert. (Lise Åserud/NTB)

– Alt jeg skulle slå ned på tidligere, er nå blitt tillatt. Derfor sluttet jeg. Mutawaen har blitt fratatt alle sine privilegier, og har ikke lenger en klar rolle, sier en tidligere tjenestemann som overfor nyhetsbyrået AFP ikke vil stå fram med sitt riktige navn.

Elektronikafestival og Bieber-konsert

Sarkastisk sier han at der mutawaen tidligere var den viktigste autoriteten i Saudi-Arabia, er det nå det statlige byrået for underholdning og kultur som har overtatt. De står bak arrangementer som var utenkelige for få år siden. I fjor arrangerte de konsert med Justin Bieber under det saudiske Grand Prix-løpet for formel 1 og en fire dager lang elektronika-festival.

Saudi Arabia Justin Bieber BIELIBERS I SAUDI: Mange deltok på konsert med Justin Bieber under det saudiske Grand Prix-løpet for formel 1 (Amr Nabil/AP)

Den strenge kleskoden med bruk den kappeformede kjolen abaya har nå blitt løst opp. Det har blitt mer vanlig at menn og kvinner opptrer i lag, og forretninger har nå lov å holde åpent også under de fem daglige bønnestundene.

Bare for pengenes skyld

En annen eks-mutawa som også vil være anonym, sier at institusjonen han jobbet for i mer enn 10 år ikke lenger eksisterer.

– Tjenestemennene som er igjen, jobber bare for pengenes skyld. De har ikke lenger lov til å gripe inn eller slå ned på oppførsel som tidligere ble regnet som upassende, sier «Turki» til AFP.

Mutawaen er koblet til en viss type saudisk identitet som følges av mange konservative i Saudi-Arabia. — Stephanie Lacroix, midtøstenekspert

Forfatteren Saud al-Katib karakteriserer mutawaens reduserte makt og innflytelse som en «betydelig og radikal forandring». Mange vanlige saudiere feller ingen tårer for tjenestemennene i mutawa-styrken. En av dem er Lama som nyter en sigarett i sentrum av hovedstaden Riyadh

– Jeg kunne ikke forestilt meg å røyke offentlig bare for få år siden. Da ville de slått meg med stokkene, sier hun med abayaen åpen slik at klærne under vises.

Kampanjemakere

Det tidligere shariapolitiet har trukket inn fra gatene og tilbringer mesteparten av tiden bak skrivebord. Her lager de kampanjer for god helse og moralsk oppførsel. Dagens mutawa-leder Abdel Rahman al-Sanad ønsker å reformere shariapolitiet og har til og med åpnet for å rekruttere kvinnelige medlemmer i styrken. Han har også innrømmet at det ble begått overgrep, av tjenestemenn uten «erfaring eller kvalifikasjoner».

Selv om myndighetene har hemmet det fryktede shariapolitiet, kan de ikke kvitte seg med styrkene, mener midtøstenekspert Stephanie Lacroix.

– Mutawaen er koblet til en viss type saudisk identitet som følges av mange konservative i Saudi-Arabia, sier hun.

Fortsatt knallhardt styre

Og til tross for at endringene kom etter at kronprins Mohammed bin Salman erklærte seg som en forkjemper for moderat islam, satt han ved makten da journalisten Jamal Khashoggi ble drept og partert på det saudiske konsulatet i Istanbul i 2018. Samtidig som det religiøse politiet har mistet sin makt, har myndighetene slått hardt ned mot dissidenter – både intellektuelle og kvinnesaksaktivister.