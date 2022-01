Norge fordømmer utkastelsen av palestinsk familie i Jerusalem

– Utkastelsen av Salihiya-familien fra hjemmet deres i Sheikh Jarrah i det okkuperte Øst-Jerusalem natt til 19. januar er uakseptabel, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Israelske myndigheter rev boligen etter at familiemedlemmer og andre som oppholdt seg der, var arrestert. Familien sier at de har bodd i huset siden 1967, men Israel beskylder dem for å være husokkupanter.

Utkastelsen er den første siden 2017 i den konfliktherjede bydelen i Øst-Jerusalem, men det er strid om en rekke andre hus.

Huitfeldt tok opp utkastelsen da hun onsdag ledet et møte i FNs sikkerhetsråd, der temaet var den israelsk-palestinske konflikten.

Sikkerhetsrådet har tidligere fordømt alle forsøk på å endre den demografiske sammensetningen av befolkningen i de okkuperte områdene, inkludert Øst-Jerusalem.

– Rettighetene til palestinere i Øst-Jerusalem må respekteres. Selv om mange er sinte, oppfordrer jeg nå alle til å unngå en ny oppblussing av vold, sier Huitfeldt.

Norge anser de israelske bosetningene i de okkuperte palestinske områdene, inkludert Øst-Jerusalem, for å være i strid med folkeretten. Huitfeldt viser til at Norge støtter palestinske organisasjoner som arbeider for å beskytte den palestinske befolkningens rettigheter og gir juridisk bistand i saker om utkastelsesvedtak.