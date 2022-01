Spørsmålsrunden etter Breiviks forklaring fortsetter

Etter Rosenqvists vitnemål er en ansatt i Kriminalomsorgen ført opp som vitne, og til sist er det tatt høyde for at assisterende fengselsleder Espen Jambak skal inn.

Tirsdag forsøkte Breivik å forklare for retten hvordan han var knyttet til hvit makt-bevegelsen og hvordan denne hadde oppstått og fungert.

Før Rosenqvists vitnemål skal imidlertid det eneste vitnet som Anders Behring Breivik har innkalt, forklare seg. Pär Öberg, som er et profilert medlem av Den nordiske motstandsbevegelsens svenske gren, skal avgi forklaring først på dagen, men dette skjer som fjernavhør.

Telemark tingrett har satt av tre timer til Rosenqvists forklaring i retten. Bare Breivik selv får mer tid til å snakke under den tre dager lange rettssaken inne i Skien fengsel.

Rosenqvist skrev sin første psykiatriske vurdering av Breivik én måned etter terrorangrepene i regjeringskvartalet i Oslo og på Utøya. Siden den gang har hun skrevet minst sju offisielle vurderinger hvor hun blant annet har sett på faren for at Breivik kan begå nye straffbare handlinger i framtiden.

Først etter at han er ferdig, vil de øvrige vitnene forklare seg.

Etter den opprinnelige planen for rettssaken skulle fire vitner forklare seg i Telemark tingrett under den andre dagen med rettsforhandlinger. Men ettersom forklaringen til terrordømte Anders Behring Breivik tok lenger tid enn først tenkt tirsdag, må han svare på spørsmålene fra sin egen forsvarer, advokat Øystein Storrvik, onsdag.

