Hindumunk i India siktet etter å ha oppfordret til folkemord mot muslimer

Yati Nasinghanand Giri, en profilert tilhenger av høyrenasjonalister som også leder et hindukloster, ble pågrepet lørdag etter å ha blitt anklaget for nedsettende kommentarer om kvinner.

Dagen etter ble han varetektsfengslet i to uker for hatytringer mot muslimer. Politiet beskriver Giri som en kjenning.

I desember oppfordret Giri og andre religiøse ledere hinduer til å væpne seg for «et folkemord» mot muslimer under et møte i Haridwar, en hellig by i delstaden Uttarakhand. To personer er hittil siktet etter møtet.

Siden hindunasjonalisten Narendra Modi ble statsminister i 2014 har antallet angrep mot muslimer og andre minoriteter i India økt kraftig. Muslimer utgjør 14 prosent av landets innbyggere, men det store flertallet er hinduer.

Videoer fra det aktuelle møtet viser at flere hindumunker oppfordrer til drap på muslimer. Flere av dem skal ha tette bånd til Modis parti.