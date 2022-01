Denne uken holdt USA og deres Nato-allierte samtaler med Russland i et forsøk på å lette på spenningen, men de tre forhandlingsrundene har ikke ført til resultater. Torsdag sa viseutenriksminister i Russland, Sergej Riabkov, at Moskva ikke så noen grunn til å holde ytterligere samtaler med Vesten

– Ukrainere! Alle personlige data har blitt slettet og er umulig å gjenopprette. All informasjon om deg har blitt offentliggjort, vær redd og forvent det verste, skal meldingen ha sagt.

Det ukrainske kunnskapsdepartementet skriver på Facebook at nettsiden deres var nede på grunn av et «globalt dataangrep» som har funnet sted i løpet av natt til fredag. tillegg var beredskapsdepartementets og regjeringens nettsider nede.

