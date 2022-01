På møtet krevde skolen at kvinnene i fremtiden skulle håndhilse på alle, uansett kjønn. Kvinnene gikk ikke med på det, og skolen avbrøt praksisutdanningen deres.

I stedet hilste de på ham ved å plassere en hånd på brystet og bøye hodet. Kvinnenes beslutning falt ikke i god jord hos skolen, som innkalte dem til et møte.

Saken dreier seg om et velkomstmøte i februar 2019 der de to kvinnene nektet å håndhilse på praksisveilederen, fordi han var en mann.

Det fremgår ikke av saken hvilken kommune i Danmark som skal betale kompensasjon til de to kvinnene.

Nemnda har besluttet at hver av kvinnene skal få 25.000 kroner i kompensasjon, skriver Jyllands-Posten .

