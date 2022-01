Nobelkomiteen: Ber fredsprisvinner få slutt på borgerkrig

– Som statsminister og vinner av Nobels fredspris har Abiy Ahmed et spesielt ansvar for å få en slutt på konflikten og bidra til fred, heter det i en uttalelse til nyhetsbyrået AFP og Morgenbladet.

Det er svært sjelden at Nobelkomiteen kritiserer en mottaker av prisen de selv har delt ut.

Abiy vant Nobels fredspris i 2019, i hovedsak på grunn av sitt arbeid med å avslutte den mangeårige konflikten mellom Etiopia og Eritrea. I november 2020 gikk han til militær aksjon mot makthaverne i Tigray-regionen, som hadde brutt med regjeringen. Borgerkrigen som fulgte, har kostet titusenvis av mennesker livet og drevet over 2 millioner mennesker på flukt. FN mener Tigray i praksis er under blokade, som gjør at mat og medisiner ikke kommer fram og har ført til hungersnød i regionen.

Væpnet konflikt

– Siden høsten 2020 har utviklingen i Etiopia eskalert til en omfattende væpnet konflikt. Den humanitære situasjonen er svært alvorlig, og det er ikke akseptabelt at humanitær bistand ikke slipper fram i tilstrekkelig grad, sier Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen.

Hun sier samtidig at fredsprisen i 2019 ble gitt ut ifra forholdene som gjaldt den gang.

Kan ikke trekke tilbake

– De fredsinitiativ som Abiy Ahmed iverksatte og som han fikk Nobelprisen for, var begrunnet i hans bidrag til fredsavtale med Eritrea og hans omfattende politiske initiativ for demokrati og utbygging av sivile rettigheter, heter det i uttalelsen.

Det er ikke mulig for komiteen å trekke tilbake en pris i ettertid. Reiss-Andersen kan heller ikke kommentere vurderingene som ble gjort i Nobelkomiteen i 2019, fordi forhandlingene er taushetsbelagt.

