Ekstremværet Gyda: Stengte veier og flere evakueringer

Voldssommer regnmengder, storm, kjempebølger, mildvær og såpeglatte veier er ingrediensene i hva Gyda har å by på. Ekstremværet har sin forklaring i en såkalt atmosfærisk elv.

Ekstremværet Gyda i Ålesund VEIBANEN: Mye vann i veibanen i Skodje sentrum i Ålesund der grøfter og bekker ikke tar unna vannet som kommer under ekstremværet Gyda. (Svein Ove Ekornesvaag/NTB)

Ifølge selskapet er beløpet for gjennomsnittsskaden for denne typen hendelser mellom 50.000 og 100.000 kroner, men en innredet kjeller kan koste opp mot en halv million kroner å reparere.

– Flere av våre kunder har allerede merket de store nedbørsmengdene og snøsmeltingen. Den vanligste henvendelsen er kunder som har fått kjelleren fylt med vann, tilbakeslag fra avløpsnettet og lekkasjer via utette tak og vegger, sier kommunikasjonssjef Pål Rune Eklo.

Ekstremværet Gyda. ORKLAND: Kvamsbekken på Fannrem i Orkland kommune har flommet over. (Ole Martin Wold/NTB)

– Vi tror at elva vil gå over sine bredder, sa han rett etter midnatt.

Ordfører Torgeir Dahl (H) opplyser til NRK at Dokkelva har steget med over én meter siden klokka 19 onsdag kveld.

– Det blir fortløpende vurdert om det er behov for ytterligere evakueringer og hvor lenge evakueringen skal vare, skriver operasjonssentralen .

I Eresfjord i Molde kommune står Dokkelva i fare for å gå over sine bredder, og 44 personer er evakuert fra boligene sine.

Overfor Sunnmørsposten anslår innsatsleder Per Ivar Hovden at skredet er 5–6 meter bredt.

NTB får opplyst at det er registrert 37 personer bosatt i de aktuelle husene, men politiet anslår at tallet på evakuerte er en del lavere enn dette.

– Det har gått ett jordras i/ved et byggefelt på Sjøholt. Ingen personskader. 16 hus er evakuert i området i påvente av geologiske undersøkelser, melder operasjonssentralen i Møre og Romsdal politidistrikt.

Et jordras gjør at 16 boliger er evakuert på Sjøholt i Ålesund kommune.

Ekstremværet Gyda. ORKANGER: Kvamsbekken på Fannrem i Orkland kommune har flommet over. (Ole Martin Wold/NTB)

– Vannføringen vil fortsette å stige, og det forventes at toppen kan nås sent torsdag eller tidlig fredag morgen. Dette avhenger både av nedbør og temperaturutvikling, sier Brigt Samdal, direktør i skred- og vassdragsavdelingen i NVE.

NVE skriver torsdag på sine nettsider at dette er dagen med størst sannsynlighet for hendelser.

Til tross for evakuerte boliger og en rekke skademeldinger, kan det virke som det kraftigste uværet enda er i vente.

