Norsk direktør pågrepet. Siktet for bedrageri av bistandsmillioner

Nettavisen Filter skriver at direktøren for et norsk analyseselskap ble pågrepet onsdag morgen. Pågripelsen skal ha skjedd da han ankom Klima- og miljødepartementet for et møte, erfarer Filter. Etterforskere fra Økokrim skal ha ventet på ham der.

Økokrim har siktet mannen for grovt bedrageri av bistandspenger gjennom fem år. De har også gått til aksjon mot en bolig og andre adresser knyttet til foreningen, melder nettavisen Filter Nyheter som har fulgt direktørens aktivitet i en rekke reportasjer det siste året.

– Jeg kan bekrefte at direktøren er pågrepet og at vi i dag tidlig, etter en rettslig beslutning. Vi ønsker nå å få siktedes forklaring, sier statsadvokat Henrik Horn i Økokrim til Filter Nyheter.

Økokrim mener alle utbetalinger til foretaket mannen er tilknyttet i en femårsperiode har vært basert på uriktig rapportering fra direktøren til Utenriksdepartementet (UD) og Klima- og miljødepartementet (KLD).

Tilskuddsmidler fra to departement

Siktelsen gjelder grovt bedrageri, av om lag 56 millioner kroner i tilskuddsmidler fra UD og KLD gitt fra og med 2016 til og med 2020, opplyser Økokrim til avisen.

– Etterforskningen startet etter en felles anmeldelse fra departementene i fjor høst. Da fikk Økokrim oversendt et omfattende materiale som vi har brukt mye tid på å sette oss inn i, sier Horn til Filter Nyheter.

Ingen andre er siktet i saken.

Direktørens forsvarsadvokat har ikke besvart Filters henvendelser, men tidligere har direktøren opplyst at uregelmessigheter i rapporteringen har vært utilsiktet.

Økokrim har foreløpig ikke tatt stilling til om mannen skal framstilles for varetektsfengsling.