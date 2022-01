EU-parlamentets president er død

Sassoli var i en årrekke et kjent nyhetsanker i hjemlandet før han ble politiker i 2009.

Dødsfallet ble bekreftet av hans talsmann Roberto Cuillo natt til tirsdag, skriver avisen La Repubblica.

EU-parlamentet opplyste dagen før at 65-åringen ble innlagt på sykehus i Aviano i provinsen Pordenone nordøst i hjemlandet 2. juledag med en alvorlig komplikasjon knyttet til problemer med immunforsvaret.

---

EU-parlamentet

EU-parlamentet representerer EUs 450 millioner innbyggere og omtaler seg selv som hjertet av Europas demokrati.

Forsamlingen har over 700 medlemmer som er direkte valgt fra medlemslandene.

David Sassoli ble valgt til leder i 2019.



---

[ Norsk byrå hjalp autoritært regime med PR ]

Kjent som anker for kveldsnyhetene

Sassoli ble født i Firenze i 1956 og studerte statsvitenskap før han begynte å jobbe som journalist, en karriere han hadde i 30 år. I 1992 startet tobarnsfaren i rikskringkasteren RAI, der han ble et kjent ansikt for millioner av italienere blant annet som anker for kveldsnyhetene.

I 2009 ble han valgt inn i EU-parlamentet fra det sosialdemokratiske Partito Democratico, som tilhører den folkevalgte forsamlingens nest største gruppe. Ti år senere ble Sassoli valgt til leder for parlamentet, en rolle som kan sammenlignes med stortingspresident. Dermed beholdt Italia en av de tre sentrale jobbene i EU etter at sentralbanksjef Mario Draghi og utenrikssjef Federica Mogherini gikk av.

[ EU-kommisjonen foreslår svarteliste for selskaper som bidrar til menneskesmugling ]

Dominert av pandemien

Sassolis presidentperiode ble dominert av pandemien, og han nøt respekt fra de folkevalgte for sin evne til å organisere. Teamet hans la vekt på digitalt arbeid slik at medlemmene i parlamentet kunne kommunisere og stemme selv om de ikke var fysisk samlet. Han motsto fransk press for å få de folkevalgte tilbake til Strasbourg, og de forlatte parlamentsbygningene stilte han til disposisjon for matutdeling til trengende familier og koronatesting.

Hans ankomst i parlamentskammeret ble tradisjonelt kunngjort på italiensk med «il presidente». Til forskjell fra enkelte EU-topper, som snakker engelsk og fransk i offentlige sammenhenger, gjorde Sassoli et poeng ut av å snakke italiensk.

Han fortalte nylig at han ikke planla å stille til gjenvalg i år. Han var storrøyker og var innlagt på sykehus også i september, da med lungebetennelse. Tirsdag neste uke ventes parlamentarikerne å holde sin første stemmerunde i jakten på Sassolis arvtaker.