Støre sier i et intervju med NRK at han ønsker å lette på tiltakene som ble innført for å bremse spredningen av omikronsmitten i samfunnet. Med det sier han seg enig med regjeringspartner og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) som i helgen tok til å orde for å oppheve skjenkestoppen for landets serveringssteder.

– Hvis faglige råd åpner for det, så gjør vi de tilpasninger som det er mulig å gjøre, sier Støre.

[ Støre ba om pause i budsjettsamtalene for å høre kona preke ]

Ikke koronasertifikat

– VI må ha kontroll gjennom denne smitteøkningen som vi får, og det er det tiltakene tar sikte på å oppnå, samtidig som vi får til så mye lettelser og tilretteleggelser som mulig for folk der ute, særlig barn og unge, legger han til.

Statsministeren vil derimot ikke innføre noe koronasertifikat med det aller første.

– Vi må ha tiltak. Det er mange spørsmål rundt koronasertifikat, slik at det ikke kommer som et vedtak denne uken. Det må vi utrede nærmere, sier Støre.