Jimmy Carter frykter at USAs demokrati skal gå tapt

– Vår store nasjon vakler nå på kanten av en stadig større avgrunn. Uten umiddelbar handling er vi i virkelig fare for borgerkrig og for å miste vårt dyrebare demokrati. Amerikanere må legge vekk forskjellene og jobbe sammen før det er for sent, skriver Carter i en kronikk i New York Times.

Teksten står på trykk på ettårsdagen for stormingen av Kongressen i Washington.

Ifølge Carter var det i ettertid håp om at den kraftige polariseringen av det amerikanske samfunnet skulle avta, men ett år etter er dette sterkt svekket.

– Nører oppunder mistillit

– De som fremmer løgnen om at valget ble stjålet, har overtatt et politisk parti og nørt oppunder mistillit til vårt valgsystem. Disse kreftene utøver makt og innflytelse gjennom vedvarende desinformasjon, som fortsatt får amerikanere til å vende seg mot amerikanere, skriver Carter.

Han kritiserer politikere både i sin egen delstat Georgia og i delstatene Texas og Florida for å ha utnyttet mistilliten de selv har skapt, til å vedta nye lover som skaper enda større partipolitiske skillelinjer og som griper inn i valgprosessene.

– De forsøker å vinne med alle midler, og mange amerikanerne blir lokket til å tenke og handle på samme måte, noe som truer grunnvollene til vår sikkerhet og vårt demokrati i et heseblesende tempo, skriver Carter.

Viser til Myanmar

Han frykter at det USA har arbeidet for i verdenssamfunnet – retten til frie og rettferdige valg uten politikere som kun forsøker å øke sin egen makt – er blitt farlig skjørt på hjemmebane.

Han viser også til land som Sudan og Myanmar for å illustrere hvordan militærjuntaer og despoter kan overta makten i demokratier.

Carter mener amerikanerne må gjøre en rekke ting for å hindre noe av den samme utviklingen i USA, Blant forslagene er lovendringer som snur utviklingen når det gjelder karakterdrap, trakassering og tilstedeværelsen av væpnede militser under ulike hendelser. Han ber også om tiltak mot spredningen av desinformasjon, spesielt i sosiale medier.

Jimmy Carter (97) var USAs president fra 1977 til 1981. I ettertid har han drevet sitt eget fredssenter. Han mottok Nobels fredspris i 2002.

