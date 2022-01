Kong Carl Gustaf og dronning Silvia har fått covid-19

Det skriver det svenske kongehuset i en pressemelding.

De to skal ha testet positivt mandag kveld.

Har fått tredje dose

Kongeparet har fått tre doser med koronavaksine, har kun milde symptomer og har det bra etter omstendighetene.

Carl Gustaf og Silvia har isolert seg i hjemmet etter reglene, og det pågår smittesporing.

Høy smitte

Det er påvist 42.969 smittede og registrert 20 nye koronadødsfall i Sverige siden torsdag.

Pandemien har til nå krevd 15.330 liv i Sverige, noe som tilsvarer 150 per 100.000 innbyggere. Det er over seks ganger flere enn Norge, som har 24 per 100.000 innbyggere

82 prosent av befolkningen over tolv år har nå fått to vaksinedoser i Sverige.