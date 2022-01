Amedia-avisene ber abonnenter være obs på svindelforsøk

– Vi har per nå ingen informasjon om at persondata er publisert eller misbrukt på noe vis. Det kan imidlertid ikke utelukkes at navn, adresse, epost, telefonnummer, fødselsdato, abonnementsform- og historikk kan være på avveie, skriver Amedia-avisene i en infomail til kundene tirsdag.

Mistenkelige henvendelser

Selv om informasjonen så langt ikke tyder på at abonnentenes passord, leserhistorikk og bank-info er berørt av angrepet, ber Amedia om å være ekstra på vakt.

– Om noen av dine opplysninger vil vise seg å være på avveie, kan du potensielt bli utsatt for forsøk på datamisbruk eller svindel. Vi ber deg derfor på generelt grunnlag være ekstra oppmerksom på mistenkelige tekstmeldinger, telefonhenvendelser og e-poster, heter det videre.

Dataangrep

Flere av Amedias sentrale datasystemer ble satt ut av drift etter det alvorlige dataangrepet natt til tirsdag 28. desember. Dataangrepet førte til en stans i produksjonen av papiravisene dagen etter.

Torsdag i forrige uke gikk 13 aviser i trykken, og nyttårsaften sørget en reserveløsning for at nærmere 70 aviser kunne leveres til abonnentene.

Hackerne som angrep Amedia, la igjen et krav om løsepenger, men selskapet har besluttet å ikke gi etter for pengekravene.