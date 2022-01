– Å skade en kvinne er å krenke Gud, sa paven under gudstjenesten i Peterskirken.

Han sa at kvinner og mødre ikke ser på verden med et ønske om å utnytte den, men «slik at den kan ha liv».

I den romersk-katolske kirken er 1. januar viet til verdensfreden – og samtidig en dag der jomfru Maria feires.

I sin tid som pave har Frans lovet å gi kvinner en større rolle i kirken.

Men han har ikke åpnet for kvinnelige katolske prester.

