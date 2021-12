– Dette er et nytt eksempel på at det går i gal retning i Hongkong, og at forholdene blir mer og mer lik situasjonen i Fastland-Kina, sier Dag Idar Tryggestad, leder for Norsk Journalistlag.

Han ser pågripelsene som en opptrapping og fortsettelse av angrepene på pressefriheten i Hongkong, som både NJ og det internasjonale journalistforbundet har uttrykt sin bekymring over.

– Det er grunn til på nytt å fordømme de pågripelsene som har foregått, sier Tryggestad.

SI FRA: – Vi må aldri gi opp, sier Dag Idar Tryggestad, leder i Norsk Journalistlag, til at journalister i Hongkong har blitt arrestert og pressefriheten begrenses mange steder i verden. (Ole Berg-Rusten/NTB)

Redaktører, popstjerne og politiker

Blant de arresterte er Stand News-redaktørene Patrick Lam og Ronson Chan. Chan er også leder av journalistforbundet i Hongkong. Tirsdag holdt han tale under Hongkong-journalistenes årlige gallamiddag.

– Hong Kong trenger både sannhet og reportere. Samme hvor vanskelig veien som ligger foran oss, er vil Honkongs Journalistforbund gjøre vårt ytterste for å stå oppreist og skulder ved skulder, i møte med en usikker framtid, sa Chan, ifølge nettstedet Hong Kong Free Press.

Chan ble løslatt noen timer etter pågripelsen. Han fortalte da ifølge Hong Kong Free Press at politiet hadde ransaket begge bostedene hans, og hadde beslaglagt datamaskin, klokke, mobiltelefon, pressekort og en bankbok. Politiet har også frosset Stand News’ bankkontoer.

I en post på Facebook skriver Stand News at Lam har gått av som redaktør, og at alle ansatte har blitt sagt opp. De legger til at nettsiden og sosiale medier knyttet til mediehuset ikke lenger vil bli oppdatert, og at de snart vil bli slettet.

LØSLATT: Leder for Hongkongs jounalistforbund, Ronson Chan, ble senere på dagen onsdag løslatt. Men virksomheten til Stand News er nå nedlagt etter politiets raid. (Vincent Yu/AP)

Artisten Denise Ho ble også arrestert

På Facebook skriver artisten Denise Ho at hun også er pågrepet. Denise Ho har sittet i styret til Stand News. I 2019 opptrådte hun under Oslo Freedom Forum, og holdt innlegg om det å stå i frontlinjen i demokratibevegelsen i Hongkong, og dermed kritisere hver eneste vending i retning autoritært styre. Ho er også aktivist for LHBT+.

Andre pågrepne er advokat og ekspolitiker Margaret Ng og tidligere sjefredaktør i Stand News, Chung Pui-kuen, ifølge lokale medier.

FRIHETSFORUM: I mai 2019 opptrådte Denise Ho under Oslo Freedom Forum. Nå er hun arrestert i Hongkong for oppvigleri. (Kelly, Ryan/NTB)

Jobbet med Pandora-papirene

Stand News ble opprettet i 2014, og var ifølge The Guardian den eneste publikasjonen i Hongkong som deltok i det internasjonale samarbeidet om undersøkende journalistikk som i høst publiserte Pandora-papirene, en stor mengde dokumenter som avdekker skjulte formuer og skattegrep som noen av verdens rikeste og mektigste personer har foretatt.

Cédric Alviani er Asia-sjef i journalistorganisasjonen Reportere Uten Grenser (RSF), og sier til The Guardian at razziaen klart var et angrep på pressefriheten.

– Med det som har skjedd Stand News, kan vi klart se at målet for Hongkongs ledelse er å bli kvitt alle medier som ikke støtter det offisielle narrativet, for å bringe Hongkong ned til samme nivå av undertrykkelse og sensur som i Fastlands-Kina.

– En alvorlig opptrapping

Hongkongkomiteen i Norge kaller pågripelsene for et «brutalt angrep på pressefriheten i Hongkong».

– Pågripelsene markerer en alvorlig opptrapping av angrepene på det lille som er igjen av rettighetene og frihetene i Hongkong, som ble garantert av Beijing i 1997, heter det i en pressemelding, med henvisning til Hongkongs «grunnlov», som ble vedtatt da Hongkong ble overdratt fra Storbritannia til Kina i 1997.

Loven skulle sikre at løftet om ett land, to systemer, ble holdt.

– De siste gjenværende aspektene ved sivilsamfunnet, som skiller Hongkong fra Fastlands-Kina, blir nå fjernet med urovekkende hastighet, skriver komiteen videre.

– Må løslates umiddelbart

Den internasjonale komiteen for beskyttelse av journalister, CJP, skriver i en pressemelding at arrestasjonen av de seks Stand News-medarbeiderne er et åpent angrep på Hongkongs allerede skjøre pressefrihet.

– Myndighetene må løslate de seks og droppe alle anklager mot dem umiddelbart, hvis Hongkong skal beholde en anelse av de frihetene som dets innbyggere hadde bare for få år siden, sier Steven Butler, komiteens Asia-koordinator.

Ifølge politiet var razziaen hjemlet i den nasjonale sikkerhetsloven som ble vedtatt i 2020, og i tillegg er seks av de arresterte mistenkt for sammensvergelse for opprør under en lov fra kolonitiden.

CJP offentliggjør første desember hvert år en opptelling av fengslede journalister. I tellingen for 2021 kommer Kina ut som det landet som fengsler flest journalister, og det er tredje år på rad. Ifølge CJP var 2021 det første året journalister i Hongkong ble fengslet for sitt arbeid.

1. desember satt det ifølge CPJ minst 293 journalister bak lås og slå, flest i Kina (50), Myanmar (26), Egypt (25), Vietnam (23) og Hviterussland (19). I tillegg sitter det journalister fengslet i Saudi-Arabia, Iran, Tyrkia, Russland, Etiopia og Eritrea.

– Vi må aldri slutte å påpeke dette

Tryggestad i Norsk Journalistlag mener at det er viktig å ikke bli sittende passiv og se på den triste utviklingen for pressefriheten.

– Vi må aldri gi opp og aldri slutte å påpeke dette, og aldri slutte å stille krav til at også våre politikere kan ta dette opp på sine arenaer. Vi må være tydelige og fordømme det, og jo bredere den fordømmelsen er, jo større er muligheten til at noe skjer. Denne utviklingen er svært bekymringsfull mange steder i verden, og kommer stadig nærmere oss. Dette er en trist slutt på 2021, sier Tryggestad.

Hongkong

Selvstyrt by sør i Kina.

7 millioner innbyggere, en av verdens tettest befolkede byer med nesten 7.000 innbyggere per kvadratkilometer.

Britisk koloni 1841-1997, etablerte seg som handels- og finanssentrum i denne perioden.

Er nå en spesiell administrativ region (SAR) under Kina, som betyr at byen beholder sitt eget juridiske, politiske, og økonomiske system, og blant annet har en egen valuta.

