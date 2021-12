Domstol i Moskva beordrer stenging av Memorials menneskerettssenter

Memorial er en av Russlands mest prominente menneskerettsgrupper, og har blant annet etablert et arkiv over Stalin-regimets utrenskninger.

Russiske påtalemyndigheter har bedt om at både Memorial sentralt og menneskerettssenteret stenges. Organisasjonen er anklaget for å støtte terrorisme og ekstremisme, i tillegg til å bryte lovverket om utenlandske agenter.

– Norge oppfordrer russiske myndigheter til å stoppe ødeleggingen av sivilsamfunnet og etterleve sine internasjonale menneskerettighetsforpliktelser, sa Huitfeldt til NTB etter at kjennelsen ble kjent.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) har uttrykt bekymring over russisk høyesteretts avgjørelse.

Rettsprosessen mot Memorial har utløst massiv kritikk mot russiske myndigheter, og organisasjonen mener den blir forfulgt i et statlig angrep mot uavhengige medier og menneskerettsgrupper.

Tirsdag besluttet landets høyesterett at den russiske menneskerettighetsgruppen må legge ned sin sentrale virksomhet.

Det var onsdag at en domstol i Moskva bestemte at den delen av Memorials virksomhet som jobber mot menneskerettighetsbrudd i Russland, skal stenges ned.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!