Redd Barna bekrefter at ansatte ble drept i Myanmar

– Det er med dyp sorg vi bekrefter at to medlemmer av Redd Barna var blant de minst 35 personene, inkludert kvinner og barn, som ble drept fredag 24. desember i et angrep fra Myanmars militære i Kayah-staten, heter det i en pressemelding fra organisasjonen.

De to var menn på 32 og 28 år som drev hjelpearbeid i Myanmar. De var på vei til kontoret etter å ha utført humanitært arbeid i nærheten da de havnet midt oppi hendelsen.

Redd Barna forklarer at militærjuntaens styrker tvang folk ut av bilene, arresterte noen og drepte resten.

– Denne nyheten er helt forferdelig. Vold mot uskyldige sivile, inkludert hjelpearbeidere, er uakseptabelt. Dette meningsløse angrepet bryter med internasjonal humanitærrett, sier Redd Barna-direktør Inger Ashing.

Redd Barna fordømmer angrepet og sier at en etterforskning av massakren pågår.

Både hjelpeorganisasjoner, aktivister og FN har uttrykt sterk bekymring over den eskalerende volden fra militæret mot sivile i landet.