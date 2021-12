La Sagrada Família ventes ferdig i 2030

Det ble nylig anslått at kirken tidligst vil kunne stå ferdig i 2030.

Gaudí ønsket selv at kirken ikke skulle strekke seg høyere enn Barcelonas høyeste fjell Montjuic, som er 180 meter høyt.

Da Fauli ble forfremmet til prosjektleder i 2012, besto teamet av 27 arkitekter og over 100 byggearbeidere. I dag er dette redusert til fem arkitekter og 16 byggearbeidere.

Spain Virus Outbreak Barcelona Life Without Tourists MYE IGJEN: Det er en rekke tårn som gjenstår før kirken er ferdig, blant annet tårnene på kirkens sørøstlige fasade. I tillegg gjenstår også den øvre delen av kirkens hovedtårn, som med sine 172,5 meter vil gjøre La Sagrada Família til verdens høyeste kirke. (EMILIO MORENATTI/NTB)

Fauli sier at han forstår naboenes bekymringer, og at de ønsker å finne gode løsninger gjennom dialog.

«Hele livet mitt er her, og så ønsker de å kaste meg ut», har noen skrevet på en plakat som henger på en balkong i nærheten av kirken.

– Det er mye ansvar fordi det er et ikonisk prosjekt, som mange har meninger om, sier Fauli.

Men Fauli mener bestemt at prosjektet ennå er tro til Gaudís opprinnelige plan og viser til at man har gjennomført grundige studier av fotografier og tegninger.

Byggearbeidet var kun en firedel på vei da Gaudí døde for snart hundre år siden.

Kirkens nest høyeste tårn, som strekker seg nesten 140 meter over de travle gatene, ble offisielt åpnet tidligere i desember med en gigantisk stjerne på toppen. Tusenvis av mennesker deltok på åpningen, og pave Frans talte via skjerm.

– Jeg skulle selvsagt gjerne vært her i mange, mange år, men det er i Guds hender, sier 62-åringen med et glimt i øyet.

Men nå frykter Fauli at pandemien og forsinkelsene vil medføre at han ikke får æren av å være den som ferdigstiller prosjektet og legger aller siste hånd på verket.

– Vi kan ikke gi et anslag for når den vil være ferdig fordi vi ikke vet hvordan besøkstallene vil ta seg opp i løpet av de kommende årene, sier arkitekt Jordi Fauli, som leder byggearbeidet.

BARCELONA, SPANIA: Katedralen Sagrada Familia i Barcelona. Katedralen er tegnet av Antoni Gaudí og ble påbegynt i år 1883 men er fortsatt ikke ferdig. Bygget er planlagt ferdig i 2025. Antoni Gaudi døde i 1926. Her detaljer fra interiøret med søyler og glassmalerier. (Cornelius Poppe/NTB)

Byggearbeidet finansieres hovedsakelig av billettinntektene fra de nær 5 millioner turistene som årlig besøker kirken. I mars i fjor stengte kirken på grunn av pandemien. Den holdt deretter stengt i nær et år, noe som følgelig gjorde at pengestrømmene umiddelbart stanset opp.

I de nær hundre årene som har gått etter hans død, har kirken sakte, men sikkert nærmet seg ferdigstillelse. Etter planen skulle byggekranene demonteres og pakkes ned for godt i 2026 – nøyaktig hundre år etter Gaudís død.

Det sies at Rom ikke ble bygget på én dag – og det samme kan trygt sies om Barcelonas aller mest kjente landemerke.

