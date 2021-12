Redd Barna har laget en liste over lyspunkter og gode nyheter for barn fra året som har gått.

– Utviklingen av den nye malariavaksinen i år vil på sikt kunne redde flere hundre tusen av de mest sårbare barna i verden. Dette er et massivt framskritt, sier Redd Barnas generalsekretær Birgitte Lange til NTB.

Etter et gjennombrudd i forskningen i år, har Verdens helseorganisasjon (WHO) for første gang kunnet anbefale en malariavaksine til barn.

Malaria er blant verdens dødeligste infeksjonssykdommer. Sykdommen overføres via mygg og er hovedårsaken til at barn blir syke eller dør i Afrika sør for Sahara. Mer enn 260.000 afrikanske barn under fem år dør hvert år av malaria, ifølge WHO.

NY VAKSINE: Verdens første malariavaksine for barn er godkjent. Her ble en malariavaksine testet ut på en baby i Kenya. (Karel Prinsloo/AP)

Barn ble hentet hjem til Norge fra Syria

Blant lyspunktene fra 2021 trekker Redd Barna også fram at et foreldreløst barn ble hentet hjem til Norge fra en IS-leir i Syria. Det skjedde i en hemmelig operasjon 22. november.

Kjennetegn gitt av slektninger gjorde det mulig for Redd Barna å identifisere det norske barnet, som bodde i et senter for foreldreløse barn i al-Hol leiren nord i Syria.

Fortsatt befinner det seg til sammen fire norske kvinner og fire barn i leirene i Syria, ifølge Redd Barna.

Forbud mot engangsplast og milepæl for fornybar energi

På klimafronten trekker organisasjonen blant annet fram forbudet mot salg av engangsplast som trådte i kraft i Norge og resten av Europa i sommer.

Forbud mot engangsplast IKKE LENGER LOV: Fra 3. juli 2021 ble det forbud med engangsartikler av plast som bestikk, tallerkener og sugerør. (Fredrik Hagen/NTB)

I mai nådde dessuten Spania en milepæl for fornybar energi. Da ble halvparten av nasjonens energibehov møtt av grønn energi, mye takket være solcellepaneler. På det afrikanske kontinentet utnyttes solenergi stadig flere steder. I Nigeria skal en halv million hus få solcellepanel de neste årene, noe som sikrer 25 millioner nigerianere strøm.

– Barna er de som skal leve med konsekvensene av global oppvarming og vår forurensing i dag. Det er godt å se lyspunkter og innovasjon på grønn energi på alle kontinenter, men her trenger vi voksne å ta sjumilsskritt på vegne av framtiden til barna våre, sier Lange.

Trygge skoler under krig

I løpet av 2021 har dessuten flere land lovet at skolene skal være trygge i krig. I år har seks nye stater undertegnet erklæringen om trygge skoler, også kalt Safe Schools Declaration. Den har som mål å hindre angrep på skoler, og at disse ikke skal brukes militært.

Norge var ledende i å utvikle erklæringen i 2015, og en av de første til å undertegne avtalen. Til sammen har nå 113 stater undertegnet, og i år kom de seks landene Algerie, Mexico, Timor-Leste, Togo, Maldivene og Namibia til, opplyser Redd Barna.

Dessuten har to nye land, Sør-Korea og Colombia, i år innført forbud mot fysisk avstraffelse mot barn. Dette er dermed ulovlig i 63 land, som betyr at til sammen 14 prosent av alle barn i verden, eller 313 millioner barn, nå bor i land der fysisk avstraffelse er forbudt.

Til sammenligning var det i 1979 bare ett land som hadde forbud mot å slå barn, og ved inngangen til 2000 gjaldt dette kun elleve land.

– Vi ser at stadig flere land gjør det ulovlig å slå barn, og flere stater lover å beskytte skoler, elever og lærere når det er krig eller konflikt. Det er viktig for barn, sier Lange.

Kjønnslemlestelse forbys

I Afghanistan står 14 millioner barn i fare for å ikke overleve vinteren på grunn av sult og underernæring.

Etter at Taliban igjen tok makten i august, ble den internasjonale pengestrømmen til landet ble kuttet nesten helt.

– For Redd Barna var et lyspunkt denne høsten at flere hundre kvinnelige ansatte i organisasjonen får lov til å jobbe i felt og på kontorene. Redd Barna er helt avhengig av den kvinnelige arbeidsstyrken sin i landet for å kunne jobbe i den humanitære krisen som nå pågår blant afghanske barn, sier Lange.

I Somalia har Puntland som første delstat vedtatt en lov som forbyr kjønnslemlestelse. Somalia er landet i verden der kjønnslemlestelse er vanligst, men har ingen nasjonal lovgivning mot praksisen. FNs befolkningsfond (UNFPA) anslår at om lag 98 prosent av alle kvinner i Somalia er blitt kjønnslemlestet.

Droner leverer medisiner

Blant andre lyspunkter nevner Redd Barna at unge mødre i Tanzania får lov til å fortsette skolegangen etter å ha født. I 2017 bestemte president John Magufuli at en regel fra 1960-tallet som forbød dette, igjen skulle håndheves, men hans etterfølger og landets første kvinnelige president Samia Suluhu endret reglene i år.

I Uganda, Rwanda og Ghana tas droner i bruk for å levere medisiner til landsbyer som er vanskelige å nå. Det anslås at den nye teknologien gir tilgang til medisiner til mer enn 22 millioner afrikanere.