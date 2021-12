Minst 20 savnet etter jordskred i Myanmar

Skredet gikk i Hpakant-området i delstaten Kachin nord i landet.

Det ble først meldt om at mellom 70 til 100 mennesker var savnet etter jordskredet. Etter hvert sa redningsmannskapene at det er 20 personer som ennå ikke er gjort rede for.

– Vi har sendt 25 skadde mennesker til sykehus, mens vi har funnet en omkommet, sier Ko Nyi fra redningsmannskapene til nyhetsbyrået AFP.

Gruvearbeiderne jobbet med å frakte ut jord og stein da jordskredet førte mange av dem ut i en innsjø i nærheten, ifølge Ko Nyi.

Ifølge ham deltar rundt 200 personer i letearbeidet, og noen bruker båter for å lete etter omkomne i innsjøen. Det skal være dårlig internett-dekning i området.

Myanmar er verdens største utvinner av den grønne jadesteinen, som blant annet brukes til smykker. De mange jadegruvene i landet har vært rammet av en rekke ulykker de siste årene. Sikkerhetstiltakene er elendige, og arbeidsinnvandrere jobber for luselønn.

Store nedbørsmengder utløste i fjor et stort jordskred i samme område. Nesten 300 gruvearbeidere ble begravet under massene.

[ Det ikke så overraskende kuppet i Myanmar ]