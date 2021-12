Det går frem av Norstats ferske desember-gallup for Vårt Land. I årets siste måling er Høyre vinneren, og går frem 2,8 prosentpoeng til 23,3 prosent. Rødt setter ny rekord med 7,6 prosent.

Arbeiderpartiet og Senterpartiets oppslutning er samlet syv prosent lavere enn ved valget.

– Fallet etter så kort tid er større enn hos de to tidligere regjeringene. Også gjennomsnittet av månedens målinger plasserer Støre-regjeringen i det øvre sjiktet av tilbakegang etter et valg, sier valgforsker Bernt Aardal.

Bildet er snudd: Solberg rapper hos Vedum

Sp går tilbake 1,5 prosentpoeng til 10,1. Det er 3,4 prosentpoeng under valgresultatet og den laveste oppslutning partiet har hatt hos Vårt Land siden november 2017.

Senhøsten med regjeringsansvar i krisetider har fått velgere til å stikke – og det politiske bildet er snudd: Vedums parti taper nemlig nær 25.000 velgere i sum til Høyre og Frp.

Det er nytt i høst. Nettopp storfangst over tid fra Høyre, Frp og Ap, var det som sendte Sp til store høyder og senere bidro til høstens regjeringsskifte.

Fire av ti Sp-velgere snur ryggen til partiet

Sp lekker nå i begge ender. På rød side til partner Ap, men aller mest til SV og Rødt. Hele fire av ti Sp-velgere fra september ville ikke stemt på partiet på nytt. Nær 50.000 velgere har satt seg på gjerdet.

– Sp har på denne målingen lavest lojalitet av alle partiene, poengterer valgforsker Aardal ved Institutt for samfunnsforskning.

NEDTUR: AP-lederJonas Gahr Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum får nå ganske annen gallup-oppslutning enn valgresultatet i høst. Samlet er den syv prosent lavere enn ved valget i september. (Annika Byrde/NTB)

Forklaringen: «Folk er utålmodige»

Hvorfor faller Sp? Partiets parlamentariske nestleder, Geir Pollestad, svarer slik i en tekstmelding:

– Folk er utålmodige, og det med god grunn etter åtte år med Høyre-regjeringens sentraliseringsiver. Nå har regjeringen lagt frem kraftfulle grep for å hjelpe folk med de høye strømprisene. For Sp vil det være viktig at vi får en totalgjennomgang av energipolitikken, inkludert kablenes påvirkning.

Pollestad påpeker at partiet «har et større potensial enn denne målingen».

«Det som setter seg tidlig, kan sette seg fast»

Ap er fortsatt større enn Høyre, men faller for andre måned på rad – denne gangen med 1,6 prosentpoeng til 22,7.

Høyre forsyner seg grovt, og kaprer anslagsvis 35.000 av Aps velgere fra forrige valg. På målingen er de to partiene jevnstore i antall mandater.

Aardal påpeker at Støre-regjeringen har fått store utfordringer «rett i fleisen»: Ikke bare en strømkrise, men også en pandemihåndtering der regjeringen har måttet snu 180 grader, og skuffe folks håp om en mer normal jul.

– I og for seg er det ikke overraskende at de av regjeringspartienes velgerne som kanskje satt løsest, nå setter seg på gjerdet. Men et bilde som setter seg tidlig, kan sette seg fast og bli vanskelig å snu. Det kan være farlig for regjeringen, sier Aardal.

Støre-styre på Rødts nåde

Samlet ville de to regjeringspartiene fått 15 færre representanter om valget var nå. Selv ikke med SVs hjelp ville Støre-regjeringen hatt flertall. Den ville fullt og helt vært avhengig av partiet Rødt.

Nettopp Rødt får altså nye rekordtall hos Norstat: Med 7,6 prosent i oppslutning skiller det «bare» 1,7 prosentpoeng opp til konkurrenten SV med 9,3 prosent.

REKORD-SIFRE: Rødts stortingsgruppe med Bjørnar Moxnes i spissen, samlet da de spiste kake etter triumfen ved stortingsvalget. Nå får gruppen på åtte rekordtallet 7,6 på Vårt Lands måling. (Ole Berg-Rusten/NTB)

Et Rødt-mål å bli stor som SV?

– Er det et mål å bli størst på venstre fløy?

– Det viktigste er ikke å konkurrere med SV, men å kjempe mot høyrepolitikk. Der hvor regjeringen ikke innfrir de høye forventningene, på tross av et historisk sterkt flertall for et skifte, skal Rødt være et alternativ for skuffede Ap- og Sp-velgere som vil ha ned forskjellene, svarer Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Rødt sanker velgere fra nær alle – også Frp og KrF.

Alle endringene i desembermålingen er innenfor feilmarginer, og tallene ble hentet inn i forrige uke. Frp er månedens galluptaper med en tilbakegang på to prosentpoeng til elleve prosent. Den tilsvarende fremgangen partiet hadde på forrige måned, er dermed nullet ut.

Miljøpartiet De Grønne (MDG) ligger nærmest i ro, fortsatt under sperregrensen. KrF med 3,6 prosent får ingen merkbar oppgang etter tilbakelagt krisehøst og med ny ledelse.

Venstre-opptur – på topp i lojale velgere

Venstre seiler derimot i medvind inn mot det nye året. Med fremgang på nær prosenten oppnår partiet 5,3 prosent. Det er sterkeste notering på Vårt Lands målinger på seks år.

Gallupsnittet gir partiet nettopp fem prosent. Hos Norstat har ingen andre partiet mer lojale velgere. Ni av ti ville stemt Venstre på nytt. Det er litt historisk for Venstre, som har vært kjent for å ha notorisk troløse velgere.

Partiet fanger nå velgere fra MDG, og holder på dem som ble sanket fra Høyre ved valget.

Stortingsvalg 2021. Partilederdebatt på Stortinget OPPTUR: Venstre med Guri Melby i spissen så to-tallet på gallupene månedene før valget. Nå avslutter partiet året med «rekord» i lojale velgere og sifrene 5,3 i oppslutning. (Trond Reidar Teigen/NTB)

Startet på to-tall. Nå er Venstre-Melby glad

– Vi startet året på to-tallet på målingene og avslutter året med fem-tall, medlemsvekst og en stor gruppe på Stortinget. Det er veldig gøy å være Venstre-leder for tiden, uttaler Guri Melby.

Hun tror lojale velgere er skapt gjennom å være «tydelige og gjenkjennelige».

– At velgere går fra MDG til oss, tror jeg viser at vår klimapolitikk oppfattes som troverdig og har vist seg gjennomførbar i praksis, sier hun.

