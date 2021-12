Amerikansk prest dømt til fengsel for overgrep mot barn

Den tidligere presten er også tiltalt for seksuelle overgrep mot mindreårige i USA.

Det fryktes at antallet ofre egentlig er mye høyere.

Minst 15 kvinner har anklaget den nå 84 år gamle tidligere presten for å ha misbrukt dem seksuelt da de var barn, på krisesenteret hans i enklaven Oecusse.

