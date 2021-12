Opprørere i Etiopia trekker seg tilbake til Tigray

Krigen har kostet tusenvis av sivile livet og drevet over 2 millioner mennesker på flukt. Etiopia anklages for å blokkere nødhjelp til området og flere hundre tusen lever ifølge FN på randen av sult.

Regjeringsstyrker tok i løpet av uker kontroll over store deler av regionen, men TPLF slo senere tilbake og rykket også inn i naboregionene Amhara og Afar.

Abiy innledet en stor militæroffensiv mot TPLF i november 2020 etter at de hadde trosset hans forbud mot å holde folkeavstemning i Tigray og tok kontroll over en av regjeringsstyrkenes militærbaser i regionen.

– TPLF har lidd store tap de siste ukene, men hevder at det er snakk om strategisk tilbaketrekning. Dette gjør de for å skjule tapene, sier Billene Seyoum.

En talsperson for Etiopias statsminister Abiy Ahmed sier beslutningen om tilbaketrekning er en følge av at TPLF har lidd store tap i kamp mot regjeringsstyrkene og deres allierte.

TPLFs beslutning er en helomvending ettersom de tidligere har avvist regjeringens invitasjon til fredssamtaler mot at de trakk sine styrker ut av Amhara og Afar.

Ifølge Getachew ble beslutningen tatt for flere uker side.

– Vi har besluttet å trekke oss ut av Amhara- og Afar-regionene i retning av Tigray. Vi vil åpne døra for humanitær bistand, sier TPLFs talsperson Getachew Reda.

Opprørerne drar nå tilbake til hjemmeregionen Tigray, noe som markerer et nytt vendepunkt i borgerkrigen som nå har vart i over ett år.

