Null framgang i arbeidet for å forby drapsroboter

Som følge av motstand fra blant annet USA, Russland og Israel avsluttet landene siste forhandlingsmøte uten en gang å bli enige om et mandat for de videre forhandlingene.

Det eneste som ble bestemt i Genève fredag, var at ekspertgruppen som ble nedsatt i 2014, skal fortsette sitt arbeid når det gjelder felles tiltak mot bruken av automatiske våpensystemer. Det finnes ingen konkrete målsettinger for samtalene.

Aktivister håper forhandlingene skal ende i en traktat eller en annen juridisk bindende avtale som forbyr eller setter kraftige begrensninger på bruken av autonome våpensystemer, også kalt drapsroboter.

Gammel avtale

125 land har tidligere sluttet seg til FN-konvensjonen om inhumane våpen (CCW), en nedrustningsavtale som regulerer bruken av ulike typer våpen, og som ble vedtatt for over 40 år siden, i 1980.

Det er disse landene som nå forhandler om bruken av autonome våpensystemer, som kan angripe mål uten direkte menneskelig styring. Men alle beslutninger som tas, må være enstemmige, noe som gjør forhandlingene svært vanskelige.

– Ikke helt fornøyd

– Dette resultatet er selvfølgelig et kompromiss som ikke kan gjøre alle helt fornøyd, heller ikke oss, sa Tysklands nedrustningsrepresentant Thomas Göbel.

– Vi forstår avgjørelsen som et mandat til ekspertgruppen om å ble enige om konkrete tiltak i håndteringen av slike våpensystemer neste år.

Flere titall land ønsker et forbud mot blant annet droner og missiler som kan se seg ut mål og angripe ved hjelp av kunstig intelligens.

Men land med store våpenprodusenter er mot å legge begrensninger på utviklingen.

[ «Norge bør lede det internasjonale arbeidet mot drapsroboter» ]

– Håpet er borte

Blant dem som ønsker et bindende forbud, er Tysklands nye regjering.

Aktivister i kampanjen Stop Killer Robots sier at det ikke lenger er håp om framgang innenfor rammene av CCW-konvensjonen. De mener det trengs en ny prosess for å få på plass et internasjonalt forbud, slik man tidligere har gjort når det gjelder klasevåpen og landminer. I dag er disse våpnene i praksis forbudt over hele verden.

På den annen side er det diplomater som mener at det vil ha lite å si hvis land som ikke selv produserer autonome våpen, forbyr dem.

Fredsprisfavoritt

Kampanjen Stop Killer Robots var blant favorittene til å vinne årets fredspris. SV-leder Audun Lysbakken sto bak nominasjonen.

NOMINERTE: SV-leder Audun Lysbakken nominerte kampen mot drapsroboter til Nobels fredspris i år, men de nådde ikke opp. (Ole Berg-Rusten/NTB)

Norges Fredsråd hadde kampanjen øverst på sin liste.

– Dette er vår favoritt i år. Verden er overmoden for diskusjon rundt autonome våpensystemer, med avansert teknologi som kan identifisere mål og ta beslutninger om å drepe, uten menneskers innblanding. Vi ser stadig overskrifter der dette er aktuelt, sa daglig leder Oda Andersen Nyborg i Fredsrådet til NTB i forkant av årets fredspriskunngjøring.

(©NTB)