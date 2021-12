Trump sjokkerer i nytt intervju: – Amerikanske jøder bryr seg ikke, eller liker ikke Israel

– Det jødiske folket i USA liker ikke, eller bryr seg ikke om Israel, sier Trump i intervjuet med den israelske journalisten Barak Ravid, som fredag ble publisert i podkasten Unholy.

– Jeg skal si deg, at de evangelikale kristne elsker Israel høyere enn jødene i dette landet, sier Trump.

Sliter med oppslutningen

En meningsmåling gjort Jewish Coalition viste at 30 prosent av «jødiske stemmer» gikk til Trump, mens 60 prosent gikk til Biden.

I begge presidentvalgene han har stilt til, har Trump fått nær 80 prosent av stemmene blant hvite evangelikale. Denne gruppen kjennetegnes av konservative ståsted i verdispørsmål som abort og familiepolitikk, så vel som i økonomisk politikk.

Og de har stor sympati med Israel: 68 prosent av dem mener pakten mellom Abraham og Gud fotsat git jødene rett på landområdene i Israel, mens 23 prosent sier de er usikker, ifølge en fersk artikkel i Christianity today.

jaw dropping.



Trump: "evangelical Christians love Israel more than the Jews" in the US



"it used to be that Israel had absolute power over Congress"



"the Jewish people...in the US either don't like Israel or don't care about Israel"



"they're Jewish people that run the NYT" https://t.co/oKkiyfLYxz — Jake Tapper (@jaketapper) December 17, 2021

Mobiliserer mot 2024?

De kontroversielle uttalelsene fra Trump kan tolkes som et ledd av hans arbeid med å samle støtte blandt sine ivrigste tilhengere, før han eventuelt lanserer seg selv som kandidat ved presidentvalget i 2024.

I intervjuet fremmer han også teorier om Israels makt over amerikansk politikk:

– Det brukte å være slik at Israel hadde absolutt makt over kongressen. I dag tror jeg det er helt motsatt. Og jeg tror Obama og Biden gjorde det. Og likevel fikk de mange stemmer fra jøder. Det viser at amerikanske jøder, og dette har jeg sagt lenge, amerikanske jøder bryr seg ikke, eller liker ikke, Israel.

– Jeg mener, se på The New York Times. The New York Times hater Israel. Hater dem. Og det er jøder som styrer The New York Times, jeg mener Sulzberger-familien.

The New York Times Company er et børsnotert selskap, men kontrolleres av Sulzberger-familien.

Kohn: – De fleste jødiske amerikanere er sionister

– Når begynte VL å legge vekt på Trumps kommentarer og synspunkter?

Slik kontrer Ervin Kohn i Antirasistisk senter og Det mosaiske trossamfunn, når Vårt Land ber han kommentere den amerikanske eks-presidentens uttalelser.

– Sannhetsgehalten i dette intervjuet er på nivå med påstandene hans om at valget var rigget og stjålet fra ham. Han er grinete for at 74 prosent av de jødiske amerikanerne stemmer demokratisk. De fleste jødiske amerikanere er sionister.

Å være sionist innebærer at man mener at jøder har rett på landområdene i Israel.

– Alle de toneangivende jødiske organisasjoner er sionistiske. Men jødiske amerikanere er først og fremst amerikanere. Akkurat som jødiske nordmenn først og fremst er nordmenn, skriver Kohn i en SMS til Vårt Land.

Det er langt fra første gang Trump kommer med utspill som bygger på stereotypier om jøder. I 2019, da han fortsatt var president, sa han at jøder som stemmer på demokratene er «veldig illojale mot Israel». Nettavisen Politico framhever at den nyeste intervjuet kan ses i kontekst av at politikere fra det republikanske partiet er kritiske til at progressive demokrater har blitt mer tydelige i sin støtte for palestisnke rettigheter og mer kritiske til israelske myndigheters politikk overfor palestinere.