Paven fyller 85

Frans' forgjenger Benedikt pensjonerte seg da han var 85. Den forrige paven som ble eldre enn dette, var Leo XIII for over hundre år siden.

Han har markert seg som en høylytt forsvarer av rettighetene til asylsøkere og migranter og en forkjemper for miljø og klima. I tillegg har han forsøkt å slå ned på korrupsjon i Vatikanet.

Tross faren for koronasmitte og en mageoperasjon i sommer ser energinivået ut til å være høyt.

