Svak resultat for Fatah i palestinsk lokalvalg

Lokalvalget holdes i to omganger, og først i mars neste år er det byenes tur.

Hamas boikottet lokalvalget i det israelskokkuperte området i protest mot at president Mahmoud Abbas tidligere i år utsatte valget på ny lovgivende forsamling og president på ubestemt tid.

I 154 landsbyer vant Fatah og andre partier mindre enn 30 prosent av de 1.503 setene som var på valg i lokale forsamlinger. Over 70 prosent gikk til uavhengige kandidater. Valgdeltakelsen blant 405.687 registrerte velgere var på 66 prosent.

