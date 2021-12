Nødhjelp-sjåfører pågrepet i Etiopia

Nødhjelpsbehovene her er enorme, og ifølge FN trues flere hundre tusen mennesker av sult i Tigray. Matlagrene gikk tomme i august.

FN har anklaget regjeringen i Etiopia for å blokkere nødhjelp til krigsherjede områder. Regjeringen hevder det er Tigrayfolkets frigjøringshær (TPLF) som hindrer nødhjelpen.

For å dekke behovet for nødhjelp trengs minst 100 lastebillass daglig, men fra midten av juli til midten av oktober slapp det inn under 900 lastebiler. Det dekket ifølge FN bare 14 prosent av behovet.

Eneste vei

Ifølge FN ble de 72 sjåførene stanset og pågrepet langs den eneste veien som fører inn i Tigray.

– Vi kan bekrefte at 72 sjåfører som var på oppdrag for Verdens matvareprogram (WFP), er pågrepet i Semera. Vi har tatt kontakt med Etiopias regjering for å finne ut hvorfor de er pågrepet, sier en talsperson for FN.

Etiopiske myndigheter hadde onsdag ettermiddag ikke kommentert pågripelsene.

Pågrepet i hovedstaden

Tirsdag opplyste FN at 16 av deres lokalt ansatte i Addis Abeba, alle etniske tigrayer, var pågrepet.

En talsmann for myndighetene bekreftet dette og sa at de pågrepne mistenkes for «å ha deltatt i terror».

Ifølge øyenvitner er flere tusen tigrayer pågrepet i den etiopiske hovedstaden siden statsminister Abiy Ahmed innførte unntakstilstand i forrige måned.

Militæroffensiv

Ett år har gått siden Etiopias statsminister Abiy Ahmed sendte styrker til Tigray-regionen for å avvæpne Tigray-folkets frigjøringsfront (TPLF) og pågripe lederne deres.

Dette skjedde etter at regionen hadde trosset regjeringens forbud mot å holde valg, og TPLF-soldater hadde stormet hovedkvarteret til den etiopiske regjeringshærens nordkommando i regionhovedstaden Mekele.

De neste dagene rullet etiopiske stridsvogner nordover, kampfly innledet en massiv bombekampanje og en rekke TPLF-ledere ble drept.

Rykker fram

TPLF slo senere tilbake, gjenerobret kontroll over regionen og har siden rykket inn i de to naboregionene Afar og Amhara.

Med støtte fra Oromofolkets frigjøringshær (OLA) rykker TPLF nå fram mot Addis Abeba.

