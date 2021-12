Nobelprisvinnerne: Journalistikk er forutsetning for fred

– Uten fakta, ingen sannhet. Uten sannhet, ingen tillit. Uten tillit, ingen delt virkelighet, intet demokrati, slår Maria Ressa fast i sitt nobelforedrag i Oslo rådhus fredag.

Muratov kaller uavhengig journalistikk for motgiften mot en utvikling som går mer og mer i retning av et diktatur.

– Verden er skuffet over makteliten. Verden har begynt å vende seg i retning diktatur. Det har oppstått en illusjon om at fremskritt kan oppnås gjennom teknologi og vold, og ikke gjennom menneskerettigheter og friheter, sier han.

– Demokratiets forsvarere

Fredag fikk de to sine nobeldiplomer og gullmedaljer i et orkidépyntet Oslo rådhus, der både kongeparet, kronprinsen, regjeringen og stortingspolitikere var til stede.

– Maria Ressa og Dmitrij Muratov deltar i en krig hvor det skrevne ord er deres våpen, hvor sannheten er deres mål, og hvor enhver avsløring av maktmisbruk er en seier, sa Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen.

– I forreste linje for å forsvare demokratiet står journalister og en fri og faktabasert presse, slo hun fast.

Vendepunkt

I sitt nobelforedrag rettet Maria Ressa søkelyset på hvordan internettgiganter forgifter dagens informasjonsstrøm.

– Det vi har mest behov for i dag, er å få snudd dette hatet og denne volden, dette giftige grumset som strømmer gjennom vårt informasjonsøkosystem, framholdt den nå verdenskjente filippinske journalisten.

Sosiale medier er et dødelig spill om makt og penger, der selskapene bak tjener penger på å spre hat og framkalle det verste i oss, mener hun.

– Disse amerikanske selskapene som kontrollerer vårt globale informasjonsøkosystem, gir et skjevt bilde av fakta, et skjevt bilde av journalister. De er designet slik at de splitter og radikaliserer oss.

Det er første gang siden 1936 at journalister får fredsprisen.

– Ved å gi denne prisen til journalister i dag, sender Nobelkomiteen et signal om at dette er et historisk øyeblikk, et avgjørende vendepunkt for demokratiet, sa Ressa som selv har ti arrestordrer mot seg i hjemlandet og risikerer en fengselsstraff på rundt 100 år for sin journalistikk.

Hardt ut mot Putin

For sjette år på rad er rekordmange journalister fengslet. Minst 293 journalister sitter for tiden bak lås og slå, ifølge Committee to Protect Journalists, mens 47 journalister er drept hittil i år, ifølge Reportere uten grenser.

Dmitrij Muratov er sjefredaktør for Russlands største uavhengige avis, Novaja Gazeta. De siste ti årene er seks av hans journalister drept.

I foredraget gikk Muratov hardt ut mot president Vladimir Putins regime.

– I Russland blir straffesaker basert på falske anklager ofte brukt i politiske saker, sa Muratov, som viser til anklagene mot opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj, som sitter fengslet.

Ett minutts stillhet

– Vi får stadig oftere høre om tortur av innsatte og anholdte. Folk blir torturert for at de skal brytes ned, for at straffen skal bli enda mer brutal. Dette er barbari, sa Muratov.

Han avsluttet sitt foredrag med å be samtlige i salen reise seg og holde ett minutts stillhet for alle journalister som har gitt sitt liv for saken.

(©NTB)