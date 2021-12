Rohingyaer saksøker Facebook

Militæret i landet deltok i 2017 i voldshandlinger som FN beskrev som folkemord. Flere hundre tusen rohingyaer flyktet over grensen til nabolandet Bangladesh.

I søksmålet hevdes det at hatefulle ytringer på Facebook har bidratt til diskriminering og vold mot rohingya-minoriteten i Myanmar.

