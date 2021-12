Partiet De Kristne og Demokratene vil samarbeide

Demokratene og Partiet De Kristne (PDK) sendte forrige uke ut en felles pressemelding der de ytret ønske om en debatt rundt sentrale politiske spørsmål. De listet opp fem hovedtemaer og erklærte 25 programpunkter der de deler syn.

– Fusjon kan bli aktuelt

Demokratene-leder Geir Ugland Jacobsen bekrefter overfor avisen Norge i dag at dette er begynnelsen på et tettere samarbeid mellom de to partiene. Han svarer bekreftende på spørsmål om mulig valgallianse eller fusjon kan være aktuelt.

– Det kommer an på om vi finner grunnlag for det. Partiene er langt på vei enige om de viktigste sakene. Så er det også en del ting som gir partiene den profilen de har, som skiller den ene fra den andre. Men vi er vel kanskje de to partiene i norsk politikk som er mest enige, sier han til avisen.

– Lang vei å gå

Partilederen understreker at prosessen videre er opp til tillitsmannsapparatet, og at det er en lang vei å gå før eventuelle avgjørelser om mer forpliktende samarbeid.

Partileder Erik Selle i PDK avviser imidlertid at det kan gå mot sammenslåing. Han understreker i stedet at partiene sendte ut skrivet for å vise velgerne at de samarbeider om saker de er enige om.