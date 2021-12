Julen ble ikke normal likevel – dette er de strenge tiltakene som gjelder

– Jeg skjønner veldig godt at dette er fortvilende, sa Støre på pressekonferansen han holdt tirsdag.

Der innførte han tiltak strengere enn de fleste hadde sett for seg at ville komme da Norge feiret gjenåpningen for 73 dager siden. Tommestokken helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) fikk av sin forgjenger Bent Høie (H) etter valget, kom også tilbake.

Strenge tiltak

I tillegg innføres strenge tiltak:

* Maks ti personer får samles i private hjem, men det kan være 20 personer på julaften eller nyttårsaften.

* Inntil 50 kan være samlet i minnestunder etter begravelser og bisettelser.

* Det blir skjenkestopp fra midnatt i hele landet, og det er kun lov med bordservering.

* Alle som er ute på serveringssteder må holde en meters avstand.

* Det blir nasjonalt påbud om å bruke munnbind der avstandskravet ikke kan holdes.

* Det anbefales at alle som kan, skal jobbe hjemme.

* Maksimalt 50 kan samles på offentlige arrangementer uten faste, tilviste sitteplasser.

Du kan lese mer om tiltakene som gjelder her på regjeringens nettside.

Streng advarsel: Mer bekymringsfull enn tidligere

Tiltakene trer i kraft ved midnatt natt til torsdag og skal vare i fire uker.

– Vi håpet i det lengste at jula i år kunne bli som før og normalt, sier Støre.

Tiltakene kommer etter vekst både i smittetallene og antallet som er innlagt. Helsedirektoratet advarer mot at situasjonen nå er mer bekymringsfull enn i tidligere pandemibølger.

– Vi ser situasjonen som alvorlig. Både delta- og omikronsmitten øker i Norge. Antallet som legges inn på sykehus og intensivavdelingene, øker, sier Støre.

– En rask økning i alvorlige syke kan allerede om få uker føre til at helsetjenesten ikke er i stand til å gi nødvendig helsehjelp slik vi ønsker, sier Støre og legger til at både kreftpasienter og akuttpasienter da vil være utsatt.

Obligatorisk vaksine

Vårt Land stilte følgende spørsmål til regjeringen under pressekonferansen:

– Har dere gjort som EU-kommisjonens president oppfordret til: å diskutere muligheten for å gjøre vaksinering obligatorisk? Hvor alvorlig må situasjonen bli før dere eventuelt vil vurdere det?

– Jeg opplever ikke at hun har oppfordret folk til å gjøre det obligatorisk, men det er en debatt som pågår i en del av landene. Det er vår holdning at frivillighet bunnplanken i vaksineringen, svarer Støre, og presiserer:

– Vi har frivillighet og veldig høy dekning sammenlignet med andre land. Land som har vurdert å innføre tvang opplever lavere vaksinedekning fordi folk undrar seg og skjuler seg. Derfor mener vi frivillighet, testing og tilgjengelige, gratis vaksiner er veien å gå.

Omikron: «Enorm» og «en gamechanger»

Folkehelsedirektør Camilla Stoltenberg sier det er fare for mer sykdom og død enn tidligere i pandemien.

– Trusselen fra omikron er enorm, sier hun.

Helsedirektør Bjørn Guldvog kaller omikron en gamechanger, altså noe som endrer spillereglene. De strenge tiltakene som ble lagt fram tirsdag, er ikke nok til at helsevesenet kan senke skuldrene, sier Guldvog.

På spørsmål fra NTB om hva som skiller situasjonen vi er i nå fra tidligere, svarer han:

– Vi står overfor en sannsynligvis vesentlig mer smittsom virusvariant. Selv om den har litt lavere virulens, eller evne til å skape sykdom, så vil antallet som blir smittet samtidig, kunne utgjøre en så stor belastning at sykdomsbyrden som helsevesenet skal håndtere, blir mye større.

Ber folk redusere nærkontakter

I tillegg til alle reglene som forskriftsfestes, blir det innført nye råd og anbefalinger. Støre oppfordrer alle til å redusere sine nærkontakter, men sier det får være opp til folk selv å avgjøre hvor mange de skal ha.

Foreløpig er barna skjermet. Men trafikklyssystemet er tilbake. Kommunene får beskjed om å forberede seg på gult nivå i skoler og barnehager.

Det forskriftsfestes også at virksomheter som bibliotek, treningssentre, kjøpesentre og butikker må drive smittevernmessig. Det innebærer at alle må kunne holde enmeteren.

– Det er ikke lett å ta meteren fram igjen, sier helseminister Kjerkol.

Munnbindpåbudet som innføres, gjelder også hos frisører, hudpleiere og andre en-til-en-virksomheter.

Økonomiske tiltak – men ingen lønnsstøtte

I tillegg til forskriftene kom regjeringen med økonomiske tiltak. Men kravet om lønnsstøtte for å hindre permitteringer ble det ikke sagt noe om.

Den nasjonale kompensasjonsordningen for næringslivet gjeninnføres derimot for november og desember. I tillegg forlenges kompensasjonsordningen for kollektivbransjen.

– Nå som vi strammer litt inn på smitteverntiltakene, er det også et behov for at regjeringen stiller opp økonomisk for bedriftene og de ansatte som rammes, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Arbeidsgiverorganisasjonene NHO og Virke etterlyser imidlertid lønnsstøtten.

– Det må til for å holde folk i jobb, sier NHO-direktør Ole Erik Almlid.

– Lønnsstøtte må regjeringen følge opp snarest mulig, sier Virke-direktør Iver Horneland Kristensen.

