Polens parlament avviste forslag om å gjøre abort sidestilt med drap

I praksis reiser polske kvinner utenlands for å ta abort, eller bestiller abortpiller i posten.

Forslaget fra en anti-abortgruppe ville innført straff på minst 25 års fengsel for kvinner som tar abort eller personer som bistår det.

Partiledelsen kalte forslaget ekstremt og kontraproduktivt, tross at det var PiS som strammet inn Polens allerede svært restriktive abortlov i fjor. I dag forbyr Polen abort unntatt i tilfeller der kvinnens liv eller helse er i fare, eller der graviditeten er et resultat av en forbrytelse som voldtekt eller incest.

