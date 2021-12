Paven advarer mot nasjonalistiske murer i Europa

– Vi må ta imot og integrere hverandre og gå sammen som brødre og søstre, sa paven, som torsdag besøkte den delte øya Kypros.

For å understreke budskapet vil den katolske kirkens 84 år gamle overhode ta med seg 50 migranter fra Kypros på flyet tilbake til Italia, opplyser greskkypriotenes president Nikos Anastasiades.

Et greskstøttet kupp ble i 1974 etterfulgt av en tyrkisk invasjon av den nordlige delen av øya. Den tyrkisk-kontrollerte delen har siden erklært seg som selvstendig republikk, men anerkjennes bare av Tyrkia.

Møtepunkt

Øya er hjem for rundt 25.000 katolikker, mange av dem etterkommere fra maronitter i Syria og Libanon, andre gjestearbeidere fra Asia og Afrika.

– Nærværet av mange migranter, brødre og søstre, har gjort Kypros til et ekte møtepunkt for ulike etniske grupper og kulturer, sa paven da han besøkte en maronittkirke i Nikosia.

Øyas historie er en påminnelse for Europa om at «vi må samarbeide om å bygge en verdig framtid, overvinne splittelse, bryte ned murer, drømme og arbeide for enhet», sa pave Frans.

Beklager

Tyrkisk-kypriotenes president Ersin Tatar beklager at paven bare ville besøke den sørlige delen av øya og anklager samtidig gresk-kypriotene for å slå politisk mynt på pavebesøket.

– Det lever to folk på Kypros. Ikke bare kristne grekere, men også muslimske tyrkere. Dette er en grunnleggende realitet på Kypros, sier han.

Pave Fransk reiser lørdag til Hellas, som i likhet med Kypros har blitt innfallsport til Europa for mange som flykter fra krig og fattigdom i Midtøsten og Afrika.

