Skatteetaten åpner kontroll etter pendlerboligsakene

Dessuten utføres det en bred revisjon av alle skattemessige sider ved ordningene for landets øverste folkevalgte. Advokater fra Advokatfirmaet Grette er engasjert til oppdraget.

Stortinget satte i september i gang en bred skatterevisjon av stortingsrepresentantenes ordninger for å vurdere om fordeler skulle vært pålagt inntektsskatt, med tilhørende arbeidsavgift.

POSITIV: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er positiv til at Skatteetaten åpner kontroll etter pendlerbolig-sakene. Her er han med stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap). (Ole Berg-Rusten/NTB)

– Vi politikere er helt avhengige av tillit. Det har i høst vært mye oppmerksomhet om politikere og pendlerleiligheter. Derfor er det fint at Skatteetaten vil se nærmere på dette. Kontroll kan bidra til økt tillit, sier Støre.

Også arbeidsgiveravgift for pendlerboliger tildelt fra SMK vil bli kontrollert. Det er statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) positiv til.

Stortingsdirektør Marianne Andreassen forsikrer om at Stortingets administrasjon vil gi Skatteetaten all nødvendig informasjon.

– Saken er av stor samfunnsmessig betydning, og den har vokst i omfang. Skatteetaten mener at vi nå har kommet til et punkt hvor det er riktig og viktig å følge opp med en kontroll, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

