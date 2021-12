Ho fekk ideen om å gje straum-støtte til folk. No ber ho Sp-kollega Vedum om å ta grep

– Eg høyrer om eldre som gruar seg til straumrekninga og om studentar som kvir seg for å setja på varmen. Mange som bur her i Valle, har store hus som er vanskelege å varma opp.

Det fortel Margit Dale, lokalpolitikar for Senterpartiet i Valle kommune i Setesdal. Dette er den største kraftkommunen i Aust-Agder.

I haust har ho sett kommunekassen bli fylt opp av ekstra millionar frå høge straumprisar. Då fekk ho ein ide.

– Eg tenkte me kunne gje litt tilbake, så inntektene skulle koma alle til gode.

Siste veka i oktober fekk ho gjennomslag for forslaget om å gje alle husstandar rundt 2500 kroner til å dekka straumrekninga. Det var Fædrelandsvennen som først omtala vedtaket.

– Støtta skal hjelpa folk å koma over den største kneika. Den er eit lite plaster på såret for mange.

Fleire tek til orde for kontantstøtte

Løysinga i Setesdal-kommunen kan også bli nasjonal politikk.

For medan staten håvar inn pengar på avgifter og ekstraordinære strauminntekter, tek fleire parti til orde for ein modell som liknar den i Valle:

[ Straum-aktivist skuffa over budsjettforlik med SV ]

Ber Vedum sjå til Valle

– Eg synest det er fint at fleire parti foreslår dette med kontantstøtte. Slik det er no, er det vanskeleg å gjera noko med sjølve straumprisen, for den blir sett i marknaden. Då må ein sjå på andre løysingar som kan kompensera, seier Margit Dale.

STRAUM-SKVIS: Margit Dale håpar at partikollega og finansminister Trygve Slagsvold Vedum blir inspirert av Valle kommune. (Torstein Bøe/NTB)

Sp-politikaren har ei klar bønn til partifelle og finansminister Trygve Slagsvold Vedum:

– Han må finna ei løysing på desse høge straumprisane. Så håpar eg han blir inspirert av det me får til i Valle.

Ap/Sp-regjeringa har lova å kutta el-avgifta med nesten 50 prosent i januar, februar og mars. Tiltaket er venta å kosta 2,9 milliardar kroner og vil kutta straumrekninga med 10 øre per kilowattime.

Margit Dale meiner dette er langt frå nok.

– Slike kutt er ikkje nok, for no er situasjonen såpass ekstrem.

Har hus frå 1600-talet

Sp-politikaren fortel om mange positive tilbakemeldingar på vedtaket. Andre har kritisert vedtaket fordi støtta kan gå til dei som ikkje treng det. Dale understreker at det er frivillig å søka.

Administrasjonen i kommunen opplyser til Vårt Land at til no har 408 av 650 husstandar i kommunen registrert seg som mottakarar for å få denne støtta. Frista for å søka går eigentleg ut denne helga. Den kan bli utvida til ut året.

Straum er jo ikkje alkohol og tobakk, som skader helsa til folk. Straum er noko du treng. — Knut Olav Uppstad, organist og setesdøl

Margit Dale er mellom dei som har søkt om støtta. Ho bur i eit stort, gamalt hus frå 1600-talet.

– Eg fyrer mykje med ved, slik får eg ned straumprisen. Eg driv også eit galleri og ein campingplass. Eg tippar straumutgiftene mine er tredobla i vinter. Så desse pengane kjem godt med.

Organist ønsker seg kutt i avgifter og moms

Organist og setesdøl Knut Olav Uppstad er mellom dei som har søkt om kontantstøtte til straum.

– Eg synest dette er ei grei ordning. Det kom ein lapp i posten med informasjon, og eg har fylt ut eit digitalt skjema. Det var enkelt å fylla ut.

VARME: Knut Olav Uppstad i Valle held varmen ved hjelp av vedomn. Her saman med katten Ozita. (Foto: Privat)

Han har vedomn som held utgiftene nede, men merkar at straumrekninga er nokre hundrelappar dyrare i månaden enn vanleg.

– Sidan eg fyrer med ved, kjem eg nok til å gå i pluss på ordninga. For dei som varmar med straum, blir nok støtta meir viktig.

Han synest nasjonale politikarar burde gjera meir for å få ned straumrekninga.

– Å kutta i avgifter og moms på straum, synest eg høyrer musikalsk ut. Straum er jo ikkje alkohol og tobakk, som skader helsa til folk. Straum er noko du treng.

---

Vedtaket i Valle

27. oktober vedtok kommunestyret i Valle å dela ut opptil 1,5 millionar kroner i straum-støtte til alle husstandane.

Pengane hentar kommunen frå dei ekstra konsesjonsavgiftene dei får grunna dei høge straumprisane.

Vedtaket tek eit atterhald: at representantskapet i Konsesjonskraftfondet IKS vedtek å ta ut overskotet. Dei har møte fredag denne veka, men vedtaket er venta å vera ein formalitet.

---