25-åring dømt til tolv års fengsel for IS-deltakelse

Den 25 år gamle mannen var tiltalt for tre forsøk på å medvirke til terrorangrep i utlandet via chattegrupper han var administrator for.

I ett tilfelle, der mannen hadde kontakt over nettet med en britisk kvinne, mente retten han medvirket til hennes forsøk på å begå en terrorhandling.

Men Borgarting lagmannsrett kom til at han ikke kunne dømmes for forsøk på medvirkning til terror ved uttalelsene han kom med på nettet i forbindelse med urolighetene i Danmark våren 2019. Uttalelsene omfattes derimot av forbudet mot å oppfordre til terror, ifølge domstolen.

Mannen er også domfelt for å ha deltatt i terrorgruppa IS, samt for å ha delt bombeoppskrifter og propaganda for IS.

Straffen på tolv års fengsel er tilsvarende den mannen fikk i Oslo tingrett.

Medvirket til terrorforsøk

I ett tilfelle, der mannen hadde omfattende kontakt over nettet med en britisk kvinne, mente retten han medvirket psykisk til hennes forsøk på å begå en terrorhandling. Hun ble i fjor dømt til fengsel på livstid for å ha planlagt og forberedt et selvmordsangrep mot St. Pauls katedral i London.

PST har funnet betydelige mengder med kommunikasjon fra 25-åringen på mobilen hennes. Han hevdet i retten at han ikke hadde noe kunnskap om hva hun hadde fore og forklarte at de to hadde planer om å gifte seg. Det fester ikke retten lit til.

Borgarting lagmannsrett kom imidlertid til at han ikke kunne dømmes for forsøk på medvirkning til terror ved uttalelsene han kom med på nettet i forbindelse med urolighetene i Danmark våren 2019. De omfattes derimot av forbudet mot offentlig å oppfordre til terror, ifølge domstolen.

Advokat Brynjar Meling varslet kort tid etter domsavsigelsen mot den 25 år gamle terrortiltalte mannen at dommen vil bli anket.

Oppfordring til terror

Mannen er også domfelt for å ha deltatt i terrorgruppa IS, samt for å ha delt bombeoppskrifter og propaganda for IS.

Da mannen ble stanset på Stansted flyplass i 2019, fant britisk politi «store mengder ekstremistisk materiale» som knyttet ham til IS. Han skal ha vært medlem av 37 ulike grupper som kunne kobles direkte til ekstremistgruppa.

– NNs aktivitet på internett må anses som et viktig bidrag til opprettholdelsen av terrororganisasjonen IS, etter at den i hovedsak var militært nedkjempet i mars 2019. NN fremstår å ha hatt en viktig rolle i organisasjonen, heter det i dommen.

Mannen forsvarer, advokat Brynjar Meling, sier til NRK at dommen blir anket for å få rettsavklaringer knyttet til rettsanvendelsen og til straffeutmålingen.