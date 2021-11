Ministre vil ha tøffere tiltak mot menneskesmugling i Den engelske kanal

Ministrene var samlet til et krisemøte i den franske havnebyen Calais søndag.

Der ble det enighet om at EUs grense- og kystvaktbyrå Frontex fra 1. desember skal patruljere hele døgnet for å overvåke et område som strekker seg fra Frankrike til Nederland, ifølge den franske innenriksministeren Gérald Darmanin.

Han sier videre at Storbritannia må opprette lovlige migrasjonskanaler for flyktninger, og at britene må gjøre det vanskeligere for migranter og flyktninger å jobbe svart i Storbritannia.

Møtet ble holdt uten at Storbritannia var invitert. Årsaken var at statsminister Boris Johnson har hisset på seg Frankrike ved å be landet hente tilbake alle migranter som tar seg til Storbritannia over Kanalen.

Etter søndagens møte sa Darmanin at Frankrike «ønsker å jobbe med våre britiske venner» for å finne en løsning på migrantkrisen.

Søndagens ministermøte skjedde få dager etter at 27 mennesker druknet i forsøket på krysse over fra Frankrike til England i en oppblåsbar båt.

Den britiske innenriksministeren Priti Patel har tidligere advart mot at mangel på samarbeid med Europa kan føre til enda verre tragedier i Kanalen i vinter.

